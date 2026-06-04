Aparecieron pingüinos muertos en playas de la Patagonia: qué causas analizan.

Fueron fotografiados en puntos cercanos a Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Recomiendan no acercarse hasta que se sepa qué pasó.

Una organización científica y ambientalista de la Patagonia registró la aparición de pingüinos muertos en playas cercanas a las ciudades de Caleta Olivia , en la provincia de Santa Cruz, y Comodoro Rivadavia , en Chubut .

La situación fue dada a conocer en sus redes sociales por el Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología ( Fundación Cadace ), una asociación civil sin fines de lucro con sede en Caleta Olivia, y todavía se desconocen las causas que podrían haberla generado.

"Recibimos la denuncia, antes del mediodía, de pingüinos muertos recientemente en la costa de Caleta Olivia y playas aledañas”, indicó Cadace en una publicación realizada este miércoles en su cuenta de Instagram.

La organización ambientalista indicó que los denunciantes habían enviado fotografías de los pingüinos y agregó que “en la ciudad de Comodoro Rivadavia también se detectaron casos de aves muertas, en distintos puntos de la costa chubutense, y hay publicaciones al respecto".

Pingüinos muertos en Caleta Olivia Pingüinos muertos en Caleta Olivia.

Desde la asociación informaron que les dieron aviso inmediato a las autoridades sanitarias de la provincia de Santa Cruz, para que se activara el protocolo preventivo ante una posible circulación de gripe aviar en la región.

Intervinieron en el hecho el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Consejo Agrario y la Dirección de Fauna de Santa Cruz y autoridades de la Municipalidad de Caleta Olivia, para coordinar medidas preventivas y monitorear la situación.

Recomendaciones y pedidos

Por lo pronto, la Fundación aclaró que por el momento no existe una confirmación oficial de gripe aviar. De todos modos, recomendó extremar las precauciones en lo que tiene que ver con posibles contactos con las aves.

"Ésta publicación no es para sembrar miedo, pero ante casos de aparición de distintas aves, muertas recientemente, es necesario ser precavidos y cautelosos", sostuvo.

En ese sentido, Cadace solicitó “a los vecinos que pasean por la playa, evitar acercarse a aves muertas recientemente y no pasear con sus mascotas sueltas, que puedan acercarse a olfatear o morder alguna ave muerta que se encuentre en el lugar. Y a los pescadores, hacerlo observando antes los alrededores".

Aparecieron pingüinos muertos en Caleta Olivia Aparecieron pingüinos muertos en Caleta Olivia.

También pidieron que si hubiera más hallazgos de aves de cualquier especie muertas recientemente, quienes las encuentren le tomen una foto -en lo posible, con zoom, y la envíen a la Fundación Cadace junto con las coordenadas que indique Google Maps, para facilitar la investigación y análisis de la situación.

La presencia de pingüinos en Caleta Olivia

Si bien Caleta Olivia no es un punto donde se formen colonias de pingüinos —que en el continente están más al norte, en las costas de Chubut-, su aparición en la ciudad santacruceña no es un hecho improbable.

Es posible que lo hagan para descansar durante sus largas travesías migratorias que, cuando comienza la temporada invernal, los llevan desde los mares argentinos hacia las aguas más cálidas de Brasil.

También hay casos, de pingüinos u otras especies animales, que salen a la costa por causas naturales, cuando están por morir.

Una posibilidad más es, precisamente, que salgan del mar hacia la playa porque sufrieron alguna herida o enfermedad.

En cualquier caso se recomienda mantener una distancia de al menos 100 metros.

Esta recomendación se vuelve más relevante ante la sospecha de gripe aviar, ya que el contacto directo con aves infectadas o sus secreciones es la principal vía de transmisión para humanos y otros animales.