Video: una pareja sacó un pingüino del mar para tomarse fotos y desató la polémica

El animal fue llevado hasta la orilla mientras varios curiosos lo rodeaban. Todo quedó registrada y provocó fuerte rechazo.

La foto con el pingüino desató indignación en las redes sociales.

Una pareja que nadaba en la playa de Monte Hermoso, tomó a un pingüino que se desplazaba cerca de la costa y lo llevó hasta la arena para sacarse fotos. La situación fue filmada por testigos y difundida en redes sociales, donde generó fuertes críticas por el trato hacia el animal. Minutos después, el ejemplar consiguió volver al agua.

Tal como indicaron medios locales, las dos personas nadaban en la costa de la localidad balnearia de Monte Hermoso cuando encontraron al ejemplar que buscaba escapar de las manos del hombre quien, finalmente, lo llevó hasta la orilla.

Si bien los especialistas advirtieron reiteradas veces que no se debe tocar ni retirar a los animales marinos de su hábitat, estas personas hicieron caso omiso a las recomendaciones que, además, sostienen que los pingüinos suelen acercarse a la costa para descansar o mudar el plumaje, y el contacto humano puede provocarles un estrés extremo, incluso con consecuencias fatales.

El video se viralizó rápidamente luego de que una joven compartiera el hecho en redes sociales, con un amplio descargo de indignación, y calificó a la pareja como “gente ignorante, mala, que saca a los animales de su hábitat natural y los agarra de muy mala manera”.

Monte Hermoso - sacaron un pingüino del mar, sólo para tomarse fotografías

Expertos del Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino, sostuvieron que se trata de aves migratorias que “en esta época se movilizan hacia Brasil”, al tiempo en que insistieron en que no se debe molestarlas, mojarlas, darles de comer o llevarlas al mar.

Un extraño animal apareció en una playa y sorprendió a los científicos

El pasado mes de diciembre, un extraño animal marino apareció en la costa bonaerense y sorprendió a científicos. El ejemplar, perteneciente a una de las familias de cetáceos más enigmáticas del planeta, y dio lugar a un operativo de rescate complejo, desarrollado en condiciones adversas y con un desenlace desfavorable.

El caso no solo generó conmoción por el resultado, sino también interés científico por la excepcionalidad del evento.

Se trata de un ejemplar de zifio, hallado en las playas de San Clemente del Tuyú. Según precisaron, integra un grupo poco conocido incluso para la comunidad científica.

Suelen vivir lejos de la costa, en aguas profundas, y pasan la mayor parte de su vida sumergidos. Por ese motivo, cada varamiento ofrece información valiosa sobre su biología, su estado sanitario y los riesgos que enfrentan en el océano.

cetaceo El zifio apareció varado en la costa de San Clemente del Tuyú y fue trasladado para su estudio por especialistas.

El ejemplar hallado en San Clemente del Tuyú correspondía a un macho juvenil de 4,32 metros de longitud y un peso estimado cercano a una tonelada.

Según datos aportados por la Fundación Mundo Marino, se trató de un episodio extremadamente infrecuente. Desde 1987, solo se registraron cuatro casos de varamientos vivos de esta especie en la región.

El aviso llegó cerca de las 19:30 del martes, lo que obligó a desplegar un operativo nocturno con limitaciones evidentes. Las condiciones del mar y la escasa visibilidad complicaron las tareas desde el primer momento. El animal mostraba signos claros de desorientación y un comportamiento que preocupó a los especialistas desde el inicio.

Durante varias horas, el equipo intentó acompañar al zifio para que lograra retomar mar abierto. Sin embargo, el cetáceo presentaba una natación circular persistente, regresando una y otra vez hacia la costa luego de superar la rompiente. Este patrón suele asociarse a cuadros de salud graves, con compromiso neurológico o respiratorio.

Antes de la suspensión, el zifio logró alejarse mar adentro, lo que generó una expectativa moderada entre los rescatistas. No obstante, durante el monitoreo realizado a la mañana siguiente, el animal fue encontrado sin vida en la misma zona del varamiento inicial.