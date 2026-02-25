Tragedia: un chico de 12 años murió atropellado por un adolescente cuando iba en bicicleta

La policía realizó el test de alcoholemia, pero la Justicia investiga qué ocurrió en los minutos previos al impacto fatal.

Personal policial, peritos y una ambulancia trabajaron durante la noche en la zona del impacto.

La noche del martes terminó en tragedia en el este de Mendoza . Un chico de 12 años perdió la vida tras ser atropellado por un auto cuando circulaba en bicicleta por una autopista. El hecho conmocionó a toda la comunidad y plantó dudas sobre las circunstancias en las que ocurrió el impacto.

El episodio se registró alrededor de las 22 horas en las inmediaciones del carril Costa Canal Montecaseros, en la localidad de Tres Porteñas. Por causas que todavía se investigan, un automóvil que transitaba en el mismo sentido que la víctima embistió al menor, que falleció como consecuencia del golpe.

La causa quedó en manos de la Justicia y fue caratulada como homicidio culposo , mientras se desarrollan las pericias para reconstruir la mecánica del siniestro.

El impacto en plena noche

Según la información oficial, el chico circulaba a bordo de una bicicleta Top Mega rodado 29 por el carril Costa Canal Montecaseros, una vía de alto tránsito vehicular en la zona. En ese contexto, un Fiat blanco que se desplazaba de sur a norte lo atropelló.

El conductor del vehículo es un joven de 19 años, identificado por sus iniciales A.D.C.D., con domicilio en Tres Porteñas. Tras el choque, el adolescente quedó tendido sobre el asfalto y murió en el lugar debido a la violencia del impacto.

Las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión todavía no están claras. Los investigadores trabajan para determinar si la bicicleta circulaba por la banquina, por el carril principal o si existió alguna maniobra previa que derivó en el desenlace fatal. La visibilidad, la iluminación del lugar y la velocidad del vehículo forman parte de los puntos que serán analizados en detalle.

Las pericias y el test de alcoholemia

Luego del hecho, se activó un operativo en la zona. Personal de la Comisaría 39°, efectivos de Seguridad Vial y peritos de Policía Científica llegaron al lugar para realizar las tareas correspondientes.

El conductor fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado dio negativo. Los especialistas realizaron mediciones en el lugar, tomaron fotografías, relevaron huellas de frenado y recogieron elementos que permitan reconstruir la dinámica del impacto. También se evaluará el estado mecánico del vehículo y las condiciones de seguridad de la bicicleta.

La causa fue caratulada como homicidio culposo, una figura penal que se aplica cuando una muerte se produce sin intención, pero mediando imprudencia o negligencia. Será la Justicia la que determine si existió alguna responsabilidad penal por parte del conductor.

El hecho generó fuerte impacto en Tres Porteñas, una localidad del departamento de San Martín. La muerte de un chico de 12 años en un siniestro vial volvió a poner en debate la circulación de bicicletas en rutas y autopistas, especialmente en horarios nocturnos.

En muchas zonas del interior mendocino, la bicicleta constituye un medio de transporte habitual, incluso en vías de alto tránsito. Sin embargo, la falta de iluminación adecuada, señalización y espacios exclusivos para ciclistas incrementa el riesgo.