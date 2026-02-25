Un conocido empresario desapareció en el río: el video que lo registró por última vez

Es oriundo de Reconquista y sus familiares dijeron que dejó de responder mensajes durante la mañana del martes. Se conocieron imágenes de una cámara de seguridad.

Un video registró las últimas horas del empresario previo a su desaparición.

Desde el martes se lleva a cabo un amplio operativo de búsqueda para encontrar a un empresario que desapareció, tras salir a navegar solo en la zona del riacho Correntoso en la provincia de Santa Fe .

Se trata de Marcelo Boschi , de 55 años, oriundo de la ciudad de Reconquista . El operativo se desarrolla por agua y aire para dar con el paradero del titular de la firma "De Buena Madera".

Boschi salió a navegar el martes por la madrugada desde el puerto santafesino con destino a la ciudad de Goya , Corrientes, pero su embarcación fue encontrada horas después completamente vacía y sin ocupantes. Llevaba puesto un chaleco salvavidas, vestía un pantalón de jean y una remera, cuyas características no trascendieron.

Según fuentes policiales, el empresario se subió solo a su embarcación alrededor de las 5 de la mañana y dijo que cruzaría el Paraná rumbo a Goya, provincia de Corrientes.

La embarcación, una lancha de 6,40 metros con un motor Yamaha 115, se llama igual que su negocio y fue hallada a la deriva diez kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista.

El video que registró las últimas horas del empresario previo a su desaparición

Alrededor de las 5:55 horas del martes, una cámara de seguridad registró su paso por el río. Sus familiares dijeron que Boschi había dejado de responder mensajes y llamadas durante las primeras horas de la mañana del martes.

Pescadores declararon que se cruzaron con el empresario e incluso intercambiaron algunas palabras con él. Pero dijeron que minutos después, vieron la lancha a la deriva.

Un empresario desapareció mientras navegaba por el Riacho Correntoso

Boschi nació el 25 de junio 1970, es un reconocido carpintero de Reconquista y padre de tres hijos de 11, 13 y 15 años, estaba separado de la mamá de ellos desde hace algunos años.

Integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo Rural y también formó parte del Rotary Club.

Actualmente, estaba retirado de ambas instituciones y estaba pasando por algunas complicaciones, según confirmaron sus amigos. También señalaron que era extraño que saliera solo y tan temprano.

Incluso el martes por la mañana tenía una audiencia en tribunales a la que no asistió y llamó la atención. Cuando intentaron ubicarlo, se enteraron de su desaparición.

La última comunicación que tuvo el empresario

Desde la aparición de la embarcación, nadie pudo comunicarse con el empresario vía llamada telefónica. En ese marco, comenzó la intervención de las autoridades y el despliegue de un rastrillaje intensivo en la zona.

Rodrigo Muchut, amigo personal de Boschi, contó a medios locales que el empresario “conocía el río como la palma de su mano” y que era extremadamente precavido. “Jamás hubiese salido al río sin el hombre al agua puesto”, explicó en referencia al dispositivo de seguridad que apaga el motor si el conductor cae al agua.

“Es una persona muy precavida, no iba a salir solo y menos a esa hora ”, remarcó Muchut.