Alarma por una amenaza de tiroteo en una escuela neuquina: "Los voy a matar a todos"

La inscripción fue realizada en un baño del EPET 1 de Cutral Co. La Policía interviene en el hecho.

Una amenaza de tiroteo en la EPET 1 de Cutral Co generó alarma y preocupación en la comunidad educativa. La inscripción fue realizada en un baño de la institución educativa.

"Jueves 16/04 tiroteo. Los voy a matar a todos", reza la amenaza escrita sobre los azulejos. La situación fue advertida por las familias a través de las redes sociales, donde expusieron su preocupación.

Luego, dieron a conocer la palabra oficial por parte de las autoridades de la escuela. "Nos dirigimos a ustedes para llevar tranquilidad ante el cartel anónimo que apareció en el baño de la escuela, el cual menciona una amenaza para el día jueves que ya es de público conocimiento", inició el comunicado.

A continuación, expusieron que "se dará lugar a la denuncia correspondiente" e informaron que "se dio intervención inmediata a las autoridades policiales".

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"Se estará investigando el hecho para identificar a los responsables. El comisario se acercó a la institución para brindar su apoyo y acompañamiento en esta situación", agregaron.

En tanto, señalaron que se encuentran "trabajando en su abordaje junto a los equipos de orientación, supervisión y fuerzas de seguridad. Por otro lado, se estará reforzando las medidas de prevención y cuidado para garantizar la seguridad de todos".

Tiroteos y armas en escuelas, una grave problemática en el país

El clima de alarma en las escuelas argentinas no da tregua. A días del tiroteo que sacudió a una institución educativa de Santa Fe, una nueva amenaza encendió las alertas cuando alguien escribió en el baño de un colegio la fecha de un presunto ataque. Las autoridades sospechan de una alumna de 16 años.

El mensaje apareció en el baño femenino del Instituto Nuestra Señora de la Merced, ubicado en calle Belgrano al 900 de la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos. Con corrector, alguien había escrito: "10/04/26 tiroteo!". Poco después llegaron los mails amenazantes, enviados desde dos direcciones diferentes, lo que llevó al representante legal del establecimiento a radicar una denuncia policial.

En tanto, otros dos nuevos episodios encendieron las alarmas en las últimas horas. Los casos lamentablemente se están multiplicando en escuelas de todo el país, y se encendieron las alarmas ante la posibilidad de que se concrete otro trágico episodio.

En las últimas horas se conoció que un alumno de 13 años llevó un arma casera a una escuela de Entre Ríos y otro estudiante hizo lo mismo en Tucumán, donde ingresó con un revólver cargado, generando pánico entre alumnos y docentes.

En el primer caso, el alarmante episodio ocurrió en la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de La Paz, Entre Ríos. Las autoridades del establecimiento informaron que en determinado momento de la jornada detectaron que uno de los estudiantes llevaba un artefacto potencialmente peligroso.

Cuando intervinieron descubrieron que se trataba de un arma tipo “tumbera”. Enseguida intervinieron y lograron que la situación no escalara y que nadie resultara herido.