Fue apartado del cargo por 60 días mientras una fiscalía lo investiga por presunta connivencia con detenidos. Hubo seis allanamientos que lo complicaron.

Suspenden al jefe de una alcaidía de Chubut, sospechado de beneficiar a presos.

Un comisario mayor de la policía de Chubut, jefe de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, fue separado preventivamente de su cargo por 60 días.

La medida fue tomada por la conducción de la fuerza policial luego de que la Justicia de Chubut confirmara una investigación que señala a José Leonardo Fernández como principal sospechoso de haber otorgado beneficios ilegales a detenidos dentro del establecimiento, uno de los centros de detención más importantes de la provincia.

La medida fue anunciada este miércoles 3 de junio de 2026 en una conferencia de prensa luego de que se realizaran seis allanamientos desde las primeras horas de la mañana.

Más de un mes de investigación

La causa fue iniciada el 22 de abril por el Ministerio Público Fiscal, a partir de información recibida sobre presuntas irregularidades dentro de la dependencia.

Los investigadores avanzaron con tareas de inteligencia, declaraciones testimoniales e intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente hasta reunir elementos suficientes para solicitar los allanamientos.

"Fueron seis allanamientos con requisas personales a partir de una investigación que comenzó cuando la Fiscalía toma conocimiento de irregularidades que estaban ocurriendo dentro de la Alcaidía Policial, y que estas conductas tendrían componentes delictivos", precisó el jefe de fiscales de Comodoro, Christian Olazábal.

Las medidas fueron autorizadas por la jueza penal María Laura Borges y apuntaron tanto a sectores internos del establecimiento, especialmente los pabellones 3 y 4, como a ámbitos privados vinculados al propio Fernández.

La hipótesis del fiscal

Olazábal señaló que la hipótesis principal apunta a delitos de cohecho y posible enriquecimiento ilícito, aunque aclaró que la calificación definitiva dependerá del avance de la investigación preparatoria.

Comisario mayor José Leonardo Fernández, jefe de la alcaidía de Comodoro Rivadavia desplazado por beneficiar a presos. José Leonardo Fernández, comisario mayor de la policía de Chubut.

La naturaleza de las irregularidades investigadas apunta a una connivencia entre internos y autoridades del establecimiento. Según Olazábal, se sospecha que determinados detenidos recibían ventajas al margen de la normativa vigente.

"Estas irregularidades serían beneficios otorgados a los presos por fuera de cualquier reglamento, de las normas institucionales e incluso de la propia ley."

El resultado de los allanamientos, comprometedor

El fiscal también confirmó que los allanamientos validaron parte de las sospechas que manejaba la Fiscalía:.

"Varias de las sospechas que nosotros teníamos fueron comprobadas hoy a partir de la recolección de evidencias”, aseguró.

Y detalló: “Se encontró documentación y elementos que confirman aquello que surgía de declaraciones testimoniales y también de algunas intervenciones telefónicas".

Entre los elementos secuestrados figuran dispositivos de comunicación móvil que serán sometidos a pericias.

Suspenden al jefe de la alcaidía de Comodoro Rivadavia - conferencia de prensa Christian Olazábal, jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia (segundo desde la derecha), dio detalles de la investigación contra el jefe de la alcaidía. ADNSUR

Aunque la investigación se centra actualmente en Fernández, la Fiscalía no descartó que surjan nuevas responsabilidades a medida que avance el análisis de la evidencia.

"Estamos hablando de una institución donde puede haber personas que tengan conocimiento y eso es justamente lo que estamos tratando de establecer", sostuvo Olazábal.

Cambios en la cúpula de la alcaidía de Chubut

El director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado, confirmó que ante la situación se ordenaron cambiios en la conducción de la dependencia policial.

"Administrativamente, en función de lo que se ha colectado, el señor jefe de Policía dispuso el pase a disponibilidad preventiva por 60 días del jefe de la dependencia y el traslado del segundo jefe", indicó.

La conducción de la alcaidía quedó en manos del comisario inspector Diego Rumbling, secundado por el oficial principal Maximiliano Ruiz Díaz, quienes asumieron formalmente sus funciones durante la tarde de este miércoles 3 de junio de 2026.

Delgado indicó que el objetivo inmediato es restablecer el orden interno y revisar la presencia de elementos no autorizados dentro de los pabellones.

"Autodepuración" de la policía

El subsecretario de Justicia de Chubut, Rodrigo Miquelarena, destacó que el operativo fue impulsado por la propia fuerza policial y remarcó la rapidez con la que se actuó una vez detectadas las presuntas irregularidades.

"Es muy importante destacar que nuestra Policía se autodepura. Cuando hay un policía que presuntamente debería estar dando garantías y resguardando y no lo hace, la misma fuerza es quien lo aparta y después continúa la Justicia", aseguró el funcionario.

El comisario Fernández había llegado a la jefatura de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia el 10 de diciembre de 2023, en el marco de una reestructuración interna que implicó más de veinte traslados dentro de la fuerza.

Antes de esa designación, se desempeñó como comisario inspector en la Comisaría Distrito Alto Río Senguer y, anteriormente, como jefe de la División de Asuntos Rurales de Puerto Madryn.