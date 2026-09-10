Los egresados del CPEM 41 coparon el diario LM Neuquén

Los estudiantes de 5to B del turno mañana conocieron el proceso de elaboración de las noticias y los diferentes formatos utilizados para informar a la comunidad.

Los 22 estudiantes de quinto año del Cpem 41 coparon la redacción de LM Neuquén.

Los estudiantes de quinto año división B del turno mañana que asisten al CPEM 41 de Neuquén capital visitaron LM Neuquén para conocer el proceso de elaboración de las noticias en las diferentes plataformas del diario.

El recorrido incluyó una visita a la redacción para identificar las dinámicas laborales, la organización de la información, la búsqueda de fuentes y el conocimiento de las historias que cuentan el progreso de nuestra ciudad. Los estudiantes conocieron la sala de Stream con las diferentes plataformas y formatos utilizados para informar a la comunidad.

Una parte de la visita desarrolló el trabajo en equipo del área audiovisual del diario y cómo realizan la combinación de la información con las imágenes, videos y tendencias utilizadas en las diferentes redes sociales.

Los futuros egresados visitaron el sector donde funcionó la rotativa, donde el tiempo quedó detenido en una maquinaria que alguna vez imprimió miles de ejemplares diarios.

La sala de archivo y los recuerdos de la antigua Mañana del Sur

Los estudiantes también conocieron la sala de archivo que refleja la transformación de la antigua versión impresa de La Mañana del Sur con la trayectoria y el crecimiento que actualmente lidera LM Neuquén.

La visita fue impulsada por la profesora de Medios de Comunicación, Katherina Lang, quien además trabaja como periodista en LM Neuquén. El recorrido estuvo acompañado por la profesora de biología, Martina Battista.

Los 22 estudiantes de quinto año del Cpem 41 coparon la redacción de LM Neuquén.

Los estudiantes que visitaron el estudio de LM Neuquén fueron Gabriel Altamirano, Máximo Carballo, Geordano Céspedes, Sam Coscararte, Facundo Costa, Ana Paula Del Pino, Emily Espinoza, Lucio Estrada, Sofía Flores, Pía González, Duhan Garrido, Lucía Laborda, Fabián Marchetti, Joaquín Mellado, Malena Montecinos, Noelia Paillalef, Jazmín Pizarro, Victoria Altamirano, Ezequiel Rodríguez, Candela Rojas, Morena Rojas y Tiago Vargas.