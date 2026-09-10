El clima en Neuquén

icon
17° Temp
29% Hum
Neuquén
La Mañana inflación

La inflación en Neuquén fue del 2,3% en agosto 2026

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos dio a conocer el índice para el mes, que resultó levemente superior al del INDEC.

La inflación de Neuquén en agosto 2026.

La inflación de Neuquén en agosto 2026.

La inflación en el conglomerado Neuquén fue del 2,3% en agosto de 2026, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC). Con este resultado, los precios acumulan 22,8% en lo que va del año.

En tanto, la variación interanual alcanzó el 36,2%, de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial. El mes anterior, el IPC había sido también del 2,3 por ciento.

A su vez, el índice mensual resultó levemente por encima del número nacional, que fue del 1,7 por ciento.

Los rubros con mayores aumentos fueron Bienes y servicios varios (4,8%), impulsada principalmente por los aumentos en servicios de cuidado personal; Educación (4,4%), que responde a los aumentos en primaria, educación media y universitaria; y Salud (4,2%), debido a los incrementos en consultas médicas y odontológicas.

A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Prendas de vestir y calzado (-1,3%), Transporte (0,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9%).

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Bienes y servicios varios y Salud, representaron en conjunto el 65% de la variación mensual del nivel general.

Bienes y servicios

Los Bienes registraron un aumento mensual de 1,8%, inferior al de los Servicios (2,8%). Las variaciones interanuales fueron de 29,2% y 44,3%, respectivamente.

En Bienes se destacaron los aumentos en verduras, comidas preparadas para llevar y alimento para mascotas. En contraposición, las bajas en los precios en prendas de vestir.

Respecto a los Servicios, las variaciones más importantes se dieron en alquiler de la vivienda, electricidad, paquetes de telecomunicaciones, servicio de telefonía móvil y servicios de cuidado personal.

En el desagregado, los bienes y servicios Núcleo registraron una variación mensual de 2,5%, los Estacionales aumentaron 3,1% y los Regulados tuvieron un incremento de 1,5%. Las variaciones interanuales fueron de 33,9%, 31,1% y 45,2%, respectivamente.

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,71 puntos porcentuales, impulsado por los aumentos en alquiler de la vivienda, consultas médicas y odontológicas, restaurantes y comidas preparadas para llevar.

Los bienes y servicios Estacionales tuvieron una incidencia de 0,25 p.p., debido principalmente a los aumentos en verduras. En el caso de los Regulados, la incidencia fue de 0,36 p.p. debido principalmente a los incrementos en electricidad, servicio de telefonía celular y enseñanza primaria.

Alimentos

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba en agosto del 3 por ciento, donde Pan y cereales dio 2,4%, Carnes y derivados 1%, Leche, productos lácteos y huevos 2,1%, mientras que Frutas, verduras, tubérculos y legumbres arrojó el aumento más alto: 11,3%.

Entre los cortes de carnes casi no hubo variaciones. El asado se ubicó en 1,8%, la picada especial en 0,8%, la paleta en 0%, el cuadril en 0,1% y la nalga en 0,6%.

El pollo bajó (-1,5%), mientras que los productos lácteos sí registraron incrementos: Queso cremoso (3,2%), queso sardo (3,7%), manteca (3,6%), yogurt firme (3,4%) y dulce de leche (2,5%).

Los huevos bajaron de precio (-0,8%) pero no las frutas: Manzana deliciosa (3,6%), limón (5,4%) y la banana (30,9%). A su vez, entre las verduras las subas más importantes se dieron en papa (27%), cebolla (47,4%) y Zapallo anco (86,7%).

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel