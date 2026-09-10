La inflación en Neuquén fue del 2,3% en agosto 2026

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos dio a conocer el índice para el mes, que resultó levemente superior al del INDEC.

La inflación en el conglomerado Neuquén fue del 2,3% en agosto de 2026 , según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) . Con este resultado, los precios acumulan 22,8% en lo que va del año.

En tanto, la variación interanual alcanzó el 36,2% , de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial. El mes anterior, el IPC había sido también del 2,3 por ciento.

A su vez, el índice mensual resultó levemente por encima del número nacional, que fue del 1,7 por ciento .

Los rubros con mayores aumentos fueron Bienes y servicios varios (4,8%), impulsada principalmente por los aumentos en servicios de cuidado personal; Educación (4,4%), que responde a los aumentos en primaria, educación media y universitaria; y Salud (4,2%), debido a los incrementos en consultas médicas y odontológicas.

A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Prendas de vestir y calzado (-1,3%), Transporte (0,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9%).

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Bienes y servicios varios y Salud, representaron en conjunto el 65% de la variación mensual del nivel general.

Bienes y servicios

Los Bienes registraron un aumento mensual de 1,8%, inferior al de los Servicios (2,8%). Las variaciones interanuales fueron de 29,2% y 44,3%, respectivamente.

En Bienes se destacaron los aumentos en verduras, comidas preparadas para llevar y alimento para mascotas. En contraposición, las bajas en los precios en prendas de vestir.

Respecto a los Servicios, las variaciones más importantes se dieron en alquiler de la vivienda, electricidad, paquetes de telecomunicaciones, servicio de telefonía móvil y servicios de cuidado personal.

En el desagregado, los bienes y servicios Núcleo registraron una variación mensual de 2,5%, los Estacionales aumentaron 3,1% y los Regulados tuvieron un incremento de 1,5%. Las variaciones interanuales fueron de 33,9%, 31,1% y 45,2%, respectivamente.

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,71 puntos porcentuales, impulsado por los aumentos en alquiler de la vivienda, consultas médicas y odontológicas, restaurantes y comidas preparadas para llevar.

Los bienes y servicios Estacionales tuvieron una incidencia de 0,25 p.p., debido principalmente a los aumentos en verduras. En el caso de los Regulados, la incidencia fue de 0,36 p.p. debido principalmente a los incrementos en electricidad, servicio de telefonía celular y enseñanza primaria.

Alimentos

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba en agosto del 3 por ciento, donde Pan y cereales dio 2,4%, Carnes y derivados 1%, Leche, productos lácteos y huevos 2,1%, mientras que Frutas, verduras, tubérculos y legumbres arrojó el aumento más alto: 11,3%.

Entre los cortes de carnes casi no hubo variaciones. El asado se ubicó en 1,8%, la picada especial en 0,8%, la paleta en 0%, el cuadril en 0,1% y la nalga en 0,6%.

El pollo bajó (-1,5%), mientras que los productos lácteos sí registraron incrementos: Queso cremoso (3,2%), queso sardo (3,7%), manteca (3,6%), yogurt firme (3,4%) y dulce de leche (2,5%).

Los huevos bajaron de precio (-0,8%) pero no las frutas: Manzana deliciosa (3,6%), limón (5,4%) y la banana (30,9%). A su vez, entre las verduras las subas más importantes se dieron en papa (27%), cebolla (47,4%) y Zapallo anco (86,7%).