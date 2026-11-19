El imputado mató a un integrante de una conocida familia de delincuentes de Comodoro Rivadavia. Ya había estado preso por otro caso.

Guerra de mafias en Chubut: el fiscal pidió 16 años para un homicida pero por "emoción violenta" le dieron 5.

La Justicia de Chubut condenó a Mauro Fabián Pavei a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por el asesinato de Jorge David Nieves , cometido en febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa, de Comodoro Rivadavia.

La pena definitiva fue considerablemente menor a la solicitada por el fiscal Martín Cárcamo , quien solicitó una condena de 16 años.

La sentencia del juez penal Mariano Nicosia tuvo que ver con el veredicto del jurado que consideró que el homicidio había sido cometido en estado de emoción violenta.

La familia de la víctima

Nieves, la víctima del crimen, no era alguien cualquiera sino un integrante de una conocida familia del hampa de Comodoro Rivadavia que mantiene un enfrentamiento -con varios crímenes incluidos- con otra familia mafiosa, la de los Vera.

Mauro Pavei en 2015 cuando fue juzgado por herir a un policía.

Jorge Nieves tenía en su pasado una condena por homicidio y más de 60 causas y denuncias vinculadas con diferentes delitos.

Sus hermanos Matías y Rodrigo también murieron asesinados en distintas circunstancias entre 2025 y 2026.

Un disparo a la cara

El crimen de Jorge David Nieves ocurrió el jueves 27 de febrero de 2025.

Sgún la reconstrucción presentada por el fiscal, Pavei llegó caminando hasta la escalera de acceso a un domicilio cercano a la esquina de la calle Dabrowsky y el pasaje Moure, extrajo un arma de fuego, le apuntó a Nieves -que estaba acompañado por otra persona- y le ordenó: “Quedate quieto”.

Inmediatamente después efectuó dos disparos, de los cuales uno hirió a su víctima en la mano izquierda.

Luego, Pavei acercó su arma a la cara de Nieves y le disparó a quemarropa, provocándole la muerte instantánea.

Pavei escapó del lugar en dirección a su casa pero horas más tarde se presentó en una comisaría y se entregó.

Veredicto y sentencia

Para el fiscal, la conducta atribuida al imputado configuraba un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido con intención de matar.

La defensa pública, ejercida por Gustavo Oyarzun y Alejandro Varas, no discutió el homicidio pero planteó que lo había hecho bajo un estado de emoción violenta, diferencia que resultó determinante, ya que se trata de una figura que contempla una escala penal considerablemente menor.

El 30 de octubre se conoció el veredicto del jurado popular que declaró a Pavei culpable de homicidio en estado de emoción violenta. Más de dos semanas después, el juez Nicosia estableció la condena de 5 años de cárcel efectiva.

El pasado de Pavei

El prontuario de Mauro Pavei incluye otros hechos graves precedentes al crimen de Nieves y que también tuvieron amplia repercusión en Comodoro Rivadavia.

En 2011 fue declarado penalmente responsable del asesinato de Luis Eduardo Canquel, cometido el 29 de agosto de 2010 también en el barrio Quirno Costa.

Canquel volvía de ver un partido de fútbol en un grupo que fue atacado a balazos, recibió un disparo en la frente y murió mientras era trasladado al hospital.

Pavei fue señalado como uno de los responsables del ataque pero, como era menor de edad al momento del hecho, quedó sometido al régimen penal juvenil y se dispuso un tratamiento tutelar durante un año.

Posteriormente, en mayo de 2012 quedó involucrado en una causa penal por abuso sexual durante un intento de robo en banda.

Por último, en noviembre de 2015 le sacó el arma a un policía y lo hirió de un disparo. Por este hecho, la Justicia de Chubut lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.