Había sido condenado a prisión perpetua en Jujuy, adonde deberá cumplir la pena. Hace 20 años, estranguló a la víctima y quiso simular un suicidio.

Detuvieron en Chubut a un policía que mató a un chico en 2006 y estaba libre.

Un ex agente de la Policía de Jujuy que había sido condenado en 2007 por el homicidio de un menor de edad dentro de una comisaría fue localizado y detenido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

El Ministerio Público de la Acusación jujeño, a través del fiscal de Ejecución Penal, Sebastián Ruiz, solicitó la extradición interprovincial de Raúl Alejandro Carlos , condenado a prisión perpetua por los delitos de "homicidio agravado y apremios ilegales".

Tras su arresto en la Patagonia argentina, el pedido de extradición tiene como finalidad su traslado a la provincia del norte, donde fue condenado, para que cumpla la pena impuesta.

Un juicio que duró 20 años

El caso por el cual fue condenado Carlos ocurrió el 30 de junio de 2006, tras un procedimiento en la calle posterior al partido de fútbol en el que la Selección argentina fue eliminada del Mundial por la de Alemania.

La sentencia en primera instancia contra el expolicía tuvo lugar el 14 de septiembre de 2007, cuando se lo condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por homicidio agravado y apremios ilegales en carácter de coautor.

Arresto del expolicía Raúl Carlos en Comodoro Rivadavia.

No obstante, tras sucesivos recursos, la condena recién fue dejada firme por la Corte Suprema de Justicia de la Nación casi 20 años más tarde, el 30 de septiembre pasado.

Previamente, en 2020, un tribunal revisor de Jujuy había reducido la pena, lo que permitió que el expolicía quedara en libertad.

A partir de la sentencia definitiva del 30 de septiembre, el juez de Ejecución de Pena Salvador Gustavo Ortiz ordenó la inmediata detención de Carlos, que permanecía en libertad, y su traslado al Servicio Penitenciario de Jujuy.

Una escena fraguada de suicidio

El 30 de junio de 2006, Carlos participó de un procedimiento en la zona donde estaba la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, en el que resultó detenido un menor de edad, Josué Raúl Mendoza quien, presuntamente, estaba alcoholizado.

El adolescente fue trasladado a la Comisaría Segunda, del barrio Gorriti de Jujuy.

Allí, de acuerdo con testimonios de otros alojados en la dependencia y las pericias del expediente, la víctima recibió una severa golpiza y fue estrangulado con las manos.

Tra la muerte del menor, su cuerpo fue colgado de los barrotes del baño de la Comisaría mediante una prenda de vestir, para simular un suicidio.

Esta maniobra fue descubierta por las pericias forenses, mediante la autopsia al cuerpo del chico fallecido.

En el posterior procedimiento judicial fueron imputados, además de Carlos, otros tres policías de los cuales uno recibió una condena a cuatro años de prisión como cómplice, otro fue condenado por encubrimiento y el restante resultó absuelto.

Detención y extradición a Jujuy

Carlos se encontraba formalmente prófugo de la Justicia desde la orden de detención emitida el 30 de septiembre, y se desconocía su paradero.

Las averiguaciones iniciadas en esa fecha permitieron determinar que ya no estaba en la provincia de Jujuy y, luego, que probablemente se encontraba en Comodoro Rivadavia. Allí, finalmente fue localizado y detenido.

Tras el arresto, el juez Ortiz libró un exhorto a la Justicia de Chubut para comunicar que la orden de detención continuaba vigente, solicitar la extradición con carácter urgente, y que el condenado permaneciera detenido hasta completar el procedimiento de extradición interprovincial.

El próximo paso es que la Fiscalía de Ejecución Penal determine cómo se llevará a cabo el traslado desde Comodoro Rivadavia hasta Jujuy del condenado que allí deberá finalmente cumplir la pena de prisión perpetua.