La pena fue por matar a golpes a un agente de Policía. El juez habilitó salidas los domingos para que el condenado visite a su familia.

"No vivo, sobrevivo": le habían dado perpetua al asesino de su hijo pero ahora lo dejan salir.

La madre de un policía que fue asesinado a golpes en Comodoro Rivadavia , Chubut, cuestionó la autorización de salidas transitorias que la Justicia le otorgó al autor del homicidio , quien cumple una condena de prisión perpetua.

Jonathan Moreira Sironi mató a Néstor Manquepán, un agente de la Policía del Chubut, en agosto de 2010, en el barrio 9 de Julio de Comodoro Rivadavia.

La víctima tenía 24 años y fue asesinado cuando iba a cumplir sus tareas en la Comisaría Séptima comodorense.

Cómo son las salidas que habilitó el juez

Moreira Sironi pidió que lo dejaran salir de prisión para visitar a su familia y para trabajar en Clear, una empresa de servicios vinculada a la actividad petrolera.

El juez Jorge Odorisio denegó la solicitud de salir a trabajar de lunes a viernes de 7 a 15. En cambio, autorizó las visitas familiares, los dos primeros domingos de cada mes, de 11 a 20, bajo custodia policial.

Moreira Sironi durante el primer juicio por el homicidio de Manquepán en Comodoro Rivadavia.

“Yo me opuse rotundamente a las salidas a visitar a la familia y a las salidas laborales”, le explicó Sonia Manquepán, la madre de Néstor, al noticiero local Buen Día Comodoro.

Según la mujer, su oposición no contó con el respaldo de la Fiscalía, que solo rechazó las salidas laborales por considerar que no estaban dadas las garantías necesarias.

Una condena que tardó en llegar

Manquepán recordó que, durante el largo juicio posterior al homicidio, encontró más de una traba para llegar a la condena de prisión perpetua.

“Mi hijo murió en el lugar donde lo golpeó, tan solo por vestir el uniforme policial. Ellos no tenían vínculo, no tuvieron una discusión. Esto quedó demostrado en el juicio”, contó, y relató que en primera instancia, la Justicia había condenado al acusado a 15 años de prisión por homicidio simple.

Ella apeló ese fallo y logró que se modificara la calificación del hecho y se dictara la pena de perpetua.

La violencia del ataque de Moreira Sironi quedó evidenciada en el testimonio del médico que realizó la autopsia, quien, según recordó Sonia, durante el juicio dijo que nunca había visto un cuerpo tan destrozado en sus 34 años de carrera.

"Me hablan de los derechos de Moreira Sironi"

La mujer manifestó su enojo por los sucesivos pedidos del condenado para salir de prisión, que la obligan a presentarse nuevamente ante la Justicia.

“Cada tres meses Moreira Sironi pide estas audiencias para solicitar permiso para salir a ver a la familia y para salir a trabajar. Todo este tiempo he tenido que estar, cada tres meses, en las audiencias reviviendo todo”, expresó.

“Mi hijo trabajaba para la Justicia, mi hijo era un funcionario policial y la Justicia lo que hace es alivianarle la vida a una persona que le quitó la vida”, agregó.

“Cada vez que voy a una audiencia me hablan de los derechos de Moreira Sironi, pero yo no puedo dejar de pensar en los derechos de mi hijo”, cuestionó.

“Le quiero decir a la Justicia de Comodoro Rivadavia una sola cosa: yo desde hace 16 años no vivo, sobrevivo. Quisiera que, de una vez por todas, pudieran estar del lado de esta madre que sigue pidiendo justicia hace 16 años”, finalizó.