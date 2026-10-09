Liberan a una exministra de Chubut condenada por corrupción, a tres meses de darle permiso para ir a misa

Le dieron la condicional con varias reglas a cumplir. Tenía domiciliaria y salidas también para ir al médico y visitar familiares. Los delitos que cometió.

Liberan a una exministra condenada por corrupción, a tres meses de darle permiso para ir a misa.

La exministra de Familia de Chubut, Leticia Bibiana Huichaqueo, condenada en dos causas de corrupción , dejó la prisión domiciliaria y accedió a la libertad condicional . Así lo resolvió la jueza penal Ana Karina Breckle, en una decisión que rige con aplicación inmediata desde el miércoles 7 de octubre de 2026 .

La resolución que se conoció en las últimas horas llegó tras una audiencia realizada ese mismo día en la Oficina Judicial de Rawson, la capital provincial, tres meses después de otro beneficio que le habían otorgado: le permitieron salir los domingos para ir a misa y a visitar familiares.

Huichaqueo continuará cumpliendo la condena en libertad y bajo reglas de conducta hasta el 11 de mayo de 2028 , según el cálculo de pena, que durante la etapa de ejecución tuvo una leve reducción.

Por qué la condenaron

La exfuncionaria cumplía una pena unificada por dos causas, ambas vinculada a la emergencia climática que afectó a Comodoro Rivadavia en 2017.

Uno de esos expedientes investigó maniobras irregulares de exfuncionarios provinciales y municipales luego de que un temporal que duró varios días causó destrozos en distintos barrios de la ciudad petrolera.

Ante la emergencia, se liberó la disponibilidad de fondos para la ejecución de arreglos e intervenciones en las zonas más afectadas, y se comprobaron desvíos de dinero en beneficio de empresarios contratistas, por tareas que no se terminaron o llevaron adelante.

El temporal de 2017 que provocó destrozos durante más de 10 días en Comodoro Rivadavia y derivó en la causa Emergencia Climática, en la que fue condenada la exministra.

En esa causa fueron condenados también algunos de estos empresarios, además de otros funcionarios e inspectores municipales, en un caso que tuvo altísima repercusión en Chubut.

A Huichaqueo le dieron dos años de prisión en suspenso.

La "causa Royal Canin"

En cambio, por la “causa Royal Canin”, como se conoció el otro expediente, la Justicia de Chubut le impuso una pena de cumplimiento efectivo: cuatro años de prisión.

En este caso fue declarada culpable del desvío y la comercialización ilegal de bolsas de alimento balanceado que habían sido donadas para mascotas afectadas por el mismo temporal.

En octubre de 2024, la jueza Eve Ponce unificó las dos penas dictadas contra Huachiqueo y fijó una condena única de cuatro años y ocho meses de prisión, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Domiciliaria, capacitación y reducción de pena

En octubre de 2024, la jueza Eve Ponce unificó las dos penas dictadas contra Huachiqueo y fijó una condena única de cuatro años y ocho meses de prisión, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La exministra estuvo, sin embargo, solo una parte de ese plazo en la cárcel, ya que posteriormente se le concedió prisión domiciliaria en la localidad de Gaiman, por razones de salud planteadas durante la ejecución de la pena.

La exministra de Familia de Chubut, Leticia Huachiqueo, durante una audiencia judicial.

Por otra parte, a principios de junio de 2025, la jueza penal María Laura Martini revisó la sentencia a partir de un pedido de la defensa de Huichaqueo para que se le redujera en un año la condena que debía cumplir. Cuál era el fundamento: que había completado más de 1.200 horas de cursos de formación durante el tiempo que llevaba recluida, en ese momento ya con prisión domiciliaria.

Ante el recurso, la magistrada le otorgó una reducción parcial de la pena, aunque sustancialmente menor a la solicitada: le concedió solo un mes menos de prisión.

"Cursos para plantar tomates"

Los cursos que acreditó Huichaqueo habían sido fuertemente cuestionados por la fiscalía, debido a la naturaleza de las actividades elegidas para capacitarse. Incluso, señaló que muchos no contaban con certificación oficial ni tenían un carácter metodológico.

"Van desde plantar tomates hasta los maquillajes", indicaron las fiscales Analía Acuña y Cristina Rottjer.

Mäs tarde, en diciembre de 2025, la parte acusadora cuestionó la continuidad de esa modalidad y planteó que existían condiciones médicas para que volviera a una unidad penitenciaria.

Sin embargo, la Justicia decidió mantener el beneficio.

Unos dos meses después, en febrero de 2026, se autorizó además que Huachiqueo realizara salidas custodiadas del domicilio para poder ir a consultas médicas, movilizándose en móviles policiales.

De las salidas transitorias a la libertad condicional

No fue el último beneficio que obtuvieron sus representantes legales de la exministra.

En julio de 2026, la misma jueza Breckle autorízo un régimen de salidas transitorias y progresivas para que Huichaqueo pudiera asistir a misa y a visitar familiares los domingos.

La medida autorizaba salidas de hasta seis horas de duración, esta vez ya sin custodia policial directa.

Ahora, con la nueva resolución de la magistrada, ese esquema quedó atrás.

En lo formal, Huachiqueo seguirá cumpliendo su pena con libertad condicional hasta mayo de 2028, bajo una serie de condiciones establecidas por la Justicia.