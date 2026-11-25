Para el ministro, el policía que mató a un hombre con una bala de goma actuó "ajustado a derecho".

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut , Héctor Iturrioz, opinó que el episodio en el que un cabo de la Policía mató a un hombre mediante el disparo de una bala de goma fue un hecho de legítima defensa y ajustado a las reglas que el agente debía cumplir en el procedimiento llevado a cabo en la Ruta 40.

El funcionario provincial, no obstante, aclaró que su punto de vista se basa en los elementos que recibió hasta ahora acerca del operativo que tuvo lugar en la localidad de Tecka , y que es la justicia la que debe determinar si el accionar del policía fue correcto o excesivo.

Iturrioz se refirió de este modo a los hechos ocurridos el pasado sábado 22 de noviembre en Tecka, cerca de Esquel.

Allí, el cabo primero Jonathan Solís disparó con una escopeta antitumulto cargada con balas de goma y mató a Eduardo Victorio López, de 30 años.

Solis quedó imputado por homicidio agravado y bajo arresto domiciliario por 15 días, aunque no se dictó su prisión preventiva.

Jonathan Solís, el policía acusado de homicidio agravado.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el efectivo policial accionó su escopeta antitumulto, cargada con postas de goma, y disparó directamente contra los cuerpos de dos hombres que presuntamente intentaban agredirlo tras haber sido detenidos luego de evadir un control de tránsito en la Ruta 40.

Uno de los hombres sufrió lesiones leves en el tórax y el otro, López, recibió un impacto en el cuello y murió.

Lo que dijo Iturrioz

“Con la información con la que yo cuento el día de hoy, entiendo que el accionar del cabo primero Jonathan Solís fue ajustado a derecho; fue un caso de legítima defensa. Es lo que surge de la intervención policial", le dijo Iturrioz a LU20 Radio Chubut.

El ministro aclaró que no cuenta con todos los datos por parte de la Policía del Chubut “porque, en este tipo de casos, cuando hay algún integrante de una fuerza de seguridad en un hecho violento, los protocolos internacionales indican que se le debe dar intervención a otra fuerza”. Según dijo, el hecho estaría siendo investigado por Gendarmería Nacional.

Acerca de la distancia reglamentaria de 12 metros que Solís no habría respetado al dispararles a las víctimas, el ministro explicó que ese protocolo aplica a situaciones en las que el arma se usa de manera intimidatoria, para dispersar tumultos.

En este caso, remarcó, se trató de un uso defensivo, realizado desde una distancia en la que la víctima estaba en condiciones de atacar y poner en riesgo al policía.

"En dos o tres metros, un cuchillo te mata"

"La rosa de dispersión quiere decir que, en una escopeta, la munición se va abriendo y eso denota cierta distancia. Bueno, acá no había rosa de dispersión. Es decir, el disparo fue hecho a muy corta distancia", indicó el funcionario.

"Dos o tres metros -precisó-, muy corta distancia. En dos o tres metros un cuchillo te quita la vida".

Más allá de su punto de vista acerca de lo ocurrido en la Ruta 40, Iturrioz enfatizó que la situación de Solís deberá ser resuelta en Tribunales, donde se tendrá que determinar si su accionar fue correcto o excesivo.

"Eso lo va a determinar la justicia. Nosotros ahí no tenemos ninguna injerencia", aclaró el ministro.