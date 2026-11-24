Lanzaron el programa internacional de certificación, que la evaluará durante este verano. Analizarán, entre otras cosas, la calidad ambiental y del agua.

Cuál es la playa pública argentina que busca ser la más austral del mundo con "Bandera Azul" de calidad.

Una playa de la Patagonia argentina inició el programa formal de certificación “Bandera Azul” o “Blue Flag”, una distinción ambiental internacional que se otorga por la calidad del agua, normas ambientales y servicios, y que tienen poco más de 5.000 lugares en el mundo.

En caso de conseguirla, Playa Unión, en Chubut, se convertiría en la más austral del mundo con la certificación, y la duodécima en la Argentina pero la primera pública y de gestión municipal.

La “Bandera Azul” es otorgada por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), una organización internacional.

Francesca Abeltino, directora ejecutiva de FEE Argentina, encabezó en Rawson el lanzamiento oficial del programa piloto para Playa Unión donde, si se superan las evaluaciones previstas para este verano, la Bandera Azul comenzará a flamear en octubre de 2027.

Abeltino destacó que el balneario cumple con las condiciones de base para avanzar en uno de los pilares más exigentes del programa, el control estricto de las aguas residuales.

La firma del convenio en Rawson para que Playa Unión certifique como "Bandera Azul".

La directora de FEE aclaró que Playa Unión no fue el único lugar considerado para analizar la certificación. Contó que en algún momento hubo contactos con Rada Tilly -en la zona de Comodoro Rivadavia-, pero que actualmente el balneario de Rawson es el lugar más austral en condiciones concretas para certificar.

También reveló que la gira patagónica en la que se analizarán la situación de la playa incluirá una visita a Puerto Madryn para ententar incorporar embarcaciones turísticas, teniendo en cuenta que la distinción de “Bandera Azul” invariablemente se traduce en un aumento del turismo.

"Es un sello que ayuda muchísimo a potenciar la visibilidad turística de una localidad porque ya está comprobado, después de 30 años de operación, que aumenta el turismo", afirmó Abeltino.

La "Bandera Azul" en la Argentina

El programa “Bandera Azul” nació en Francia hace 40 años y se fue consolidando con fuerza inicialmente en destinos del Mediterráneo como España, Italia, Turquía y Portugal.

Playa Unión, en Rawson, Chubut.

Actualmente abarca 51 países de los cuales China fue el último en incorporar su primera playa. En América Latina, México y Brasil son los que tienen más lugares certificados.

Las 12 banderas azules que ya hay en la Argentina están, casi todas, concentradas en concesiones privadas de localidades de la costa bonaerense como Mar del Plata, Pinamar y Cariló, además de un espacio costero en Rosario.

En ese sentido, Antonio Molina, coordinador nacional de Bandera Azul en Argentina, destacó que Playa Unión “va a ser la playa más austral del mundo con Bandera Azul y además es la primera de gestión municipal y de acceso gratuito".

Expectativas en Rawson

La gestión para obtener la certificación comenzó en marzo, a partir de la iniciativa de Juan Coustet, de la Fundación Sin Azul No Hay Verde, quien se acercó al Ente Mixto Rawson Turístico (Emratur).

Luego de varios meses de intercambio de documentación con los coordinadores de la FEE, el encuentro celebrado en septiembre durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires destrabó la firma de la prueba piloto 2026-2027 que se realizará en esta temporada de verano.

Símboli valoró el impulso que la “Bandera Azul” podría darle a Rawson como destino turístico a partir de 2027.

"A nivel internacional hay turistas que buscan específicamente las playas con sello azul en el mundo, y ahí se nos abre un panorama enorme para dejar de ser una playa más”, resaltó.