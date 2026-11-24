El cantante pidió ayuda a través de una historia en su cuenta de Instagram. Pero, aunque aclaró que estaban en Esquel, no dijo en qué lugar puntual.

Tiago PZK y La Joaqui se quedaron varados en la Cordillera y tuvieron que hacer dedo.

El romántico viaje por la Patagonia argentina de Tiago PZK y La Joaqui se topó con un percance inesperado cuando la camioneta en la que viajaba la pareja de jóvenes cantantes se quedó en una ruta con muy poco tránsito de la zona de la Cordillera, en las afueras de Esquel, provincia de Chubut.

En busca de ayuda, el cantante recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda, a través de una historia en Instagram. Lo hizo con una particularidad: no dijo dónde estaban.

Con el verde y las montañas como fondo, y también la camioneta detenida en la banquina de la ruta, un Tiago a quien de todos modos se lo veía de muy buen humor, mostró la situación y relató el momento.

“Nos quedamos acá en la ruta. Si alguien nos puede venir a remolcar… Estamos haciendo dedo”, contó en Instagram el referente de la música urbana argentina.

En el video, el único detalle preciso de ubicación es un sobreimpreso que dice “Chubut Esquel”, por lo cual, si la story de Instagram lograba el cometido de conseguir asistencia, esta iba a tener que provenir de alguien que conociera muy bien la zona.

De todos modos, a los músicos bonaerenses no se los vio nerviosos ni preocupados por la situación.

La escena finaliza con La Joaqui que se le acerca a Tiago desde atrás, filmando con su propia cámara, y se le “cuelga” en un abrazo mientras el cantante lanza una exclamación divertida.

La Joaqui y Tiago, dos meses intensos

La relación de pareja entre Tiago PZK y La Joaqui es reciente pero muy intensa, incluyendo hasta una desmentida de embarazo.

A fines de septiembre de 2026 confirmaron el romance con una foto de ambos que también publicó él: bajando tomados de la mano de un avión privado en La Rioja, a su llegada para participar del evento Septiembre Joven.

A partir de ese momento se mostraron juntos y felices en eventos, festivales o viajes de placer, incluyendo este paso por Esquel.

La marplatense de 32 años y el músico de Monte Grande, de 25, se conocen desde hace mucho pero no habían dado anteriormente señales de que pudieran estar juntos.

“Jamás, jamás, jamás tuvimos nada. Éramos amigos, hicimos freestyle juntos, nos conocemos de siempre, pero uno a veces se reencuentra con las personas desde otro lugar”, le dijo La Joaqui al programa Puro Show.

La polémica con Luck Ra

Antes de lo de La Rioja ya se los había visto muy juntos en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires.

Más tarde, con posterioridad a aquel viaje al noroeste argentino, visitaron a la familia de El Noba y Vanesa Aranda, la mamá del fallecido cantante de Florencio Varela, directamente los presentó como pareja, en lo que fue la confirmación definitiva del amor entre ambos.

A fines de julio de 2026, la Joaqui había anunciado su separación de Luck Ra, con quien estuvo cerca de dos años en pareja.

A la controversia en redes por la cercanía entre su relación anterior y la actual con Tiago, La Joaqui respondió: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí“.