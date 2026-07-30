Cómo es la mansión cerca de Esquel de USD 3 millones que vendió Marcelo Tinelli a un empresario petrolero
El reconocido conductor televisivo vendió la estancia que tenía en su poder desde 1999. Cómo era y a quién se la habría vendido.
Después de haber sido parte de su patrimonio económico desde 1999, cuando estaba en la cúspide de la TV y había conseguido una trascendencia notoria, Marcelo Tinelli vendió la tremenda mansión que tenía a 25 kilómetros de la ciudad de Esquel, ciudad que solía apreciar como descanso y disfrute con cada una de sus recorridas por el lugar.
La estancia "Lago Bueno", ubicada en Alto Río Percy, cuenta con una residencia principal de amplio tamaño: 850 metros cuadrados cubiertos, seis niveles y situada en espacio de aproximadamente 1360 hectáreas de bosques nativos. Fiel a los lujos que supo tener el conductor desde su salto a la fama, la mansión tiene una laguna privada con muelle en la ladera del cerro La Torta.
A su vez, cuenta con sauna, pileta climatizada cubierta, cuatro habitaciones suite, vinoteca, terraza con visión al cautivador paisaje que ofrece la región y una casa especial para huéspedes.
Quién habría comprado la propiedad
Entre la información trascendida, se conoció que Hernán Scolari, un reconocido empresario con vínculo a Vitol Argentina S.A, habría sido quien adquirió la propiedad. La empresa está dedicada a la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos o, también, a distintos proyectos que tienen que ver con el sector energético.
Según indicaron los rumores, la estancia en la que Tinelli vivió junto a su familia durante gran parte del período de la pandemia de Covid-19, habría sido vendida por un monto cercano a los tres millones de dólares.
Las fotos de la mansión
Te puede interesar...
Leé más
De bucear a caminar por un embalse patagónico: los videos que muestran una bajante inédita
Dos arqueólogos argentinos hallaron restos de rinocerontes de 200.000 años en España
Escándalo en GH: Charlotte Caniggia le tiró a Sol Abraham el nombre de su ex y ella entró en crisis
-
TAGS
- Esquel
- Marcelo Tinelli
- LMNS
Noticias relacionadas