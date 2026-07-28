Fue en Esquel. El apagón se produjo en medio de las cirugías. Los médicos denunciaron fallas en el generador de emergencia, que tardó 20 minutos en arrancar.

En un hospital de Chubut se cortó la luz y tuvieron que terminar dos operaciones alumbrados por los celulares.

El temporal de nieve provocó un corte de luz en Esquel y una situación de emergencia en el Hospital Zonal de esa ciudad de la provincia de Chubut , donde dos cirugías de urgencia debieron ser realizadas sin electricidad y con la iluminación que aportaban los teléfonos celulares de los profesionales.

Tras la emergencia, los médicos denunciaron lo ocurrido como “un hecho de extrema gravedad” que “comprometió seriamente la seguridad de los pacientes y del equipo de salud”, al no haber un sistema de respaldo adecuado para realizar las operaciones.

Por tal motivo, presentaron una denuncia formal dirigida a las autoridades del centro de salud.

"Falló todo"

“Lamentablemente no es la primera vez que nos sucede esto. Hace un año nos pasó exactamente lo mismo con un paciente que ingresó de urgencia con una herida de arma blanca y tuvimos que iniciar la cirugía con la luz del celular”, le contó a TN el cirujano Hernán Navarro quien, en medio de la oscuridad, este lunes tuvo que participar de una intervención de alta complejidad.

“Estábamos desarrollando dos cirugías a la par. Yo realizaba una cirugía de un paciente con un problema biliar alto. Lamentablemente no funcionaron los equipos de emergencia. Ayer falló todo”, indicó.

Así debieron activar el sistema de emergencia en el Hospital Zonal de Esquel tras un corte de luz.

El médico aclaró que ambas cirugías se pudieron terminar sin consecuencias negativas para la salud de los pacientes.

“La que hacía yo estaba casi finalizando, era por vía laparoscópica y estábamos realizando el procedimiento de cierre”, detalló.

Mientras tanto, en el quirófano contiguo “estaban promediando la cirugía de modo convencional y también se realizó con la luz del celular”.

Terapia intensiva sin respiradores

Los dos pacientes, remarco el cirujano, “están bien, se pudieron terminar las cirugías con seguridad y están evolucionando bien”.

Navarro aclaró que hay un generador en el Hospital Zonal, pero lo describió como “un sistema muy precario”.

Hospital Zonal de Esquel, Chubut.

“Tardó más de 20 minutos en arrancar porque depende de una persona que conecte un cable -dijo-. Fue una eternidad”.

Según señaló el facultativo, el problema alcanzó a otras áreas críticas del hospital.

“También tuvieron que conectar otro cable a la terapia intensiva, donde había pacientes conectados a asistencia respiratoria, y fueron asistidos de forma manual”, comentó.

El planteo de los médicos de Chubut

Más allá de que el apagón fue provocado por un factor climático, el médico cargó las tintas sobre las condiciones del hospital para hacerle frente a este tipo de situaciones.

“Hace más de un año que venimos con este problema. Se han presentado distintas notas, hemos vivido situaciones complejas con el equipo de cirugía y no hay respuestas”, aseguró.

En la denuncia presentada ante las autoridades del hospital provincial, los médicos detallaron que durante el corte de luz se interrumpió la ventilación mecánica anestésica -vital para mantener con vida a los pacientes anestesiados-, y también dejaron de funcionar de los monitores multiparamétricos, lo que impidió el control continuo de los signos vitales.

También quedaron fuera de servicio las torres de laparoscopía y los sistemas de aspiración.

Los médicos de Esquel explicaron que, como el mecanismo de energía de respaldo no ingresó de manera automática, tuvieron que actuar de manera improvisada, interviniendo manualmente en el aparato y “puenteando” una llave térmica mediante un cable.