La Joaqui mostró su verdadero pelo: la opinión de Tiago PZK.

La Joaqui aprovechó las altas temperaturas de la Ciudad de Buenos Aires para tomar sol. Se puso su traje de baño preferido y no solo dejó al descubierto sus tatuajes más osados, sino que también mostró su verdadera cabellera.

La artista se sacó las extensiones y lució el pelo corto, apenas por arriba de los hombros. Las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram dejaron en shock a sus seguidores, pero hicieron reaccionar rápidamente a Tiago PZK , su nuevo novio.

“Diossss”, comentó Tiago PZK en el posteo de La Joaqui junto a varios emojis románticos que evidenciaron lo enamorado que está. El romance se fortalece día a día y la pasión los desborda, como expresaron a través de un baile hot en el último show de la artista, hace pocos días. Sobre el escenario, derrocharon sensualidad y subieron la temperatura de los espectadores con besos y caricias, además de abrazos y muchas palabras de amor.

A fines de septiembre, La Joaqui volvió a hablar de su separación de Luck Ra en las redes sociales. Contó que a pesar de la desilusión con el artista de cuarteto elige amar y que por eso se animó a vivir una historia con Tiago PZK. “Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo”, remarcó. Tras el extenso descargo, se viralizó una explicación que dio días atrás en TikTok, donde una seguidora le preguntó “cómo se pudo desenamorar de un día a otro”.

Sin vueltas, la cantante enumeró las actitudes del músico cordobés que la llevaron a arrancárselo del corazón rápidamente. “En realidad no fue de un día para el otro. Fueron dos meses, cinco mentiras, cuatro faltas de respeto públicas. Pero supongo que el ”un día para el otro" le queda más cómodo a la narrativa", disparó sin entrar en detalles. Ahora Joaquina es muy feliz con Tiago PZK, con quien proyecta una familia.

Así fue la primera vez que La Joaqui y Tiago PZK cantaron juntos

A casi dos meses de blanquear su romance, La Joaqui y Tiago PZK protagonizaron un momento especial que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los artistas coincidieron en un escenario por primera vez desde que confirmaron su relación y dejaron en claro que también tienen química a la hora de compartir su pasión por la música.

El encuentro ocurrió durante el recital que la cantante de RKT ofreció en el C Art Media. En medio del espectáculo, la artista sorprendió a sus seguidores al presentar a su novio como invitado para interpretar juntos “Pa’ que te acuerdes”, en una presentación que combinó música, baile y varias muestras de cariño.

La aparición del músico desató la euforia del público. Apenas subió al escenario y se encontró con La Joaqui, se acercó para darle un beso antes de comenzar a cantar su parte de la canción. A partir de allí, ambos desplegaron una coreografía con distintos movimientos y momentos de complicidad. Mientras Tiago PZK se desplazaba a su alrededor, la cantante acompañaba la interpretación con pasos de baile y gestos que captaron la atención de los presentes.

En uno de los fragmentos más comentados, La Joaqui le dio la espalda y bailó junto a él. Luego, el artista la levantó y la trasladó hasta el otro extremo del escenario, en una escena que despertó los gritos de los fanáticos. La performance continuó con un juego de posiciones: Tiago se sentó en una silla mientras su novia bailaba frente a él. Después, la cantante se arrodilló para besarlo. Más tarde intercambiaron los lugares y fue el músico quien se acercó para continuar con el espectáculo.