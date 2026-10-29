A días del lanzamiento de Luck Ra, titulado "El que se la queda pierde", la pareja anunció un título con algunas frases que hicieron ruido tras la escandalosa separación.

La Joaqui y Tiago PZK lanzaron "Obsesión", una canción llena de indirectas y video de alto voltaje: qué dice del inicio de su relación

La Joaqui y Tiago PZK están cada día más enamorados a tan solo pocas semanas de la escandalosa separación de la cantante con Luck Ra , a pesar de haber tenido una relación que pintaba para mantenerse por largo tiempo. Lejos de eso, y con rumores de infidelidad de por medio, decidieron terminar con el proyecto y cada uno de ellos emprendió su camino.

La artista de género urbano no perdió tiempo y junto a Tiago, quien era amigo del cordobés y supo consolarlo cuando atravesaba un momento complejo en la relación, aceleraron y confirmaron la relación. En el ámbito laboral tampoco se quedaron atrás y decidieron lanzar un a canción en colaboración.

En las últimas horas quedó a disposición la colaboración que titularon como "Obsesión", junto con Ovy On The Drums y una letra que pareciera tener varias indirectas.

La pieza artística cuenta con una mezcla de reggaetón y RKT. en una combinación donde se enfocan en una relación pasional entre dos amantes evitan las opiniones de agentes externos.

“El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”, canta en un fragmento Tiago. Por otra parte, agrega: “Que hablen, que a esos no los juno”. Entre otras frases que suenan como indirecta, aparece: “Los dos venimos de no tener nada, pero el amor es de los pobres, nena. Entonces que sean ricos los demás, paguemos juntos la condena”.

Por su parte, La Joaqui canta: “De mí vos te re enganchaste y esa fue la intención”. En otra parte de la canción sostiene que ella es “la que monetiza tu hateo”, lo que sería en referencia a las críticas que aparecieron por la separación.

La canción que había lanzado Luck Ra: "El que se la queda pierde"

El título pareciera contundente sobre la escandalosa separación. En el interior de la canción, muestra frases como; “Miéntele. Cuéntale tu versión. Que esto es culpa mía, que te rompí el corazón”, y “fue tu inseguridad lo que mato la relación”.

Lo que faltaba: la mamá de Tiago PZK fulminó a Luck Ra con un ácido comentario

Tiago PZK y La Joaqui ya no se esconden. El romance que comenzó en medio de un escándalo con Luck Ra se terminó de confirmar en el marco del cumpleaños 32 de la cantante y la mega sorpresa con estilo halloween que organizó Tiago. Ahora, quien tomó la palabra fue Griselda Lezcano, madre de Tiago PZK, y fulminó, sin vueltas al cordobés.

A través de sus redes sociales, Lezcano apuntó sin filtros contra el cordobés. y defendió a la nueva novia de su hijo sin importar el qué dirán. La captura de la publicación, que borró, la compartió la cuenta Lo Más Popu. Junto a la frase "El que se la queda pierde" haciendo alusión a la última canción de Luck Ra junto a Khea escribió: "Esa es la frase famosa del famoso fracasado".

Si bien esta publicación quedó eliminada a los pocos minutos, la madre de Tiago PZK no quiso quedarse con las ganas de hablar y, a través de sus historias de Instagram, dejó un extenso texto donde habló de los ataques virtuales, a modo de defensa de La Joaqui y los reiterados ataques que sufre en redes.

“Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona: también se lastima su tranquilidad, sus vínculos y su vida. Antes de compartir o juzgar, pensemos. Detrás de cada publicación hay personas, y la verdad importa. La justicia no debería construirse con rumores ni con acusaciones falsas”, aseguró la madre del artista contra los comentarios que apuntan a la cantante.

Para cerrar su postura frente al escándalo y defender a su hijo, compartió la romántica publicación de La Joaqui y disparó tajante: “Que el mundo se vaya a la mier...!!”.