La inesperada confesión de Sabrina Rojas sobre Flor Vigna y Luciano Castro que llamó la atención

Sabrina Rojas recordó cómo era su vínculo con Flor Vigna y reveló detalles de las fiestas familiares que compartían tras su separación de Luciano Castro.

Sabrina Rojas volvió a hablar de su historia con Luciano Castro y sorprendió al recordar cómo era la convivencia familiar después de su separación. La actriz repasó distintos momentos de aquella etapa y contó cómo lograron organizarse para preservar la rutina de sus hijos, incluso cuando el actor ya estaba en pareja con otra figura del espectáculo.

Invitada a un ciclo de stream , la conductora compartió anécdotas que hasta ahora no habían trascendido demasiado. Entre ellas, recordó reuniones familiares, meriendas y una Navidad particular en la que todos compartieron la misma casa, aunque durmieron en habitaciones diferentes.

Según relató, el vínculo con la cantante comenzó de manera positiva. Cuando Luciano Castro le contó que estaba en pareja con Vigna, su reacción fue de entusiasmo y hasta destacó la belleza de la artista: “Yo cuando me dijo que estaba con Flor, me dije: ‘¡Guau, qué potra, me encanta!’” , recordó durante la entrevista.

En aquel momento, Flor formaba parte de la vida cotidiana de los hijos de la expareja y compartía encuentros familiares con Sabrina. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecieron algunos desencuentros que modificaron la relación entre ambas: “Al principio había re buena relación, y después pasaron unas cositas que terminamos como media-media. Después tuvimos una charla larga, y ahora todo bien”, explicó sobre la evolución del vínculo.

La Navidad que compartieron bajo el mismo techo

Uno de los relatos que más llamó la atención estuvo relacionado con la casa de Mar del Plata en la que Sabrina había vivido durante años. Allí, Luciano y Flor podían quedarse a dormir cuando les correspondía estar con los chicos: “Él venía con Flor, por supuesto, y se quedaban a dormir en mi cama, en mi casa, en mi casa de toda la vida”, contó la actriz al describir aquella dinámica familiar.

La organización también contemplaba las celebraciones especiales. En una Navidad, mientras Flor y Luciano compartieron una habitación, Sabrina durmió en otro cuarto junto a sus hijos. Según explicó, la prioridad era evitar que los chicos tuvieran que trasladarse de una casa a otra: “Los niños siempre quedaban. El que le tocaba con los niños se quedaba en casa”, detalló sobre un acuerdo que sostuvieron durante cuatro años.

Flor Vigna finalmente contó cómo descubrió que Luciano Castro le había sido infiel y lo que encontró en el celular.

La respuesta de Sabrina Rojas sobre los celos

Durante ese período, la actriz también estaba en pareja con el Tucu López, quien igualmente se quedaba a dormir en la vivienda. De esta manera, los adultos acomodaban sus rutinas en función de las necesidades de los chicos.

Consultada sobre si sentía celos al compartir el espacio con la nueva pareja de su exmarido, Sabrina fue tajante y explicó que su separación de Luciano había ocurrido porque el amor se había terminado: “No, ¿cómo me daría celos si yo con mi exmarido me separé porque no me gustaba más?”, respondió. Con sus declaraciones, Rojas volvió a revelar aspectos poco conocidos de la dinámica que mantuvieron después de la ruptura, una etapa en la que, según contó, buscaron priorizar el bienestar de sus hijos por encima de las diferencias personales.