Sabrina Rojas rompió el silencio sobre Luciano Castro y contó cómo están hoy

Sabrina Rojas volvió a referirse a su relación con Luciano Castro y compartió detalles de la etapa que atraviesan después de haber estado juntos durante 11 años. La conductora habló sobre la dinámica familiar que mantienen y dejó en claro que, pese a las diferencias que pueden surgir entre ellos, hoy existe un vínculo que les permite compartir momentos con sus hijos.

La confesión tuvo lugar este domingo 25 de octubre, durante su visita a Infama. Allí, la actriz sorprendió al describir el presente de su relación con su expareja y se mostró contenta por la situación personal que atraviesa el padre de sus hijos.

Durante la charla en el programa, Rojas destacó el momento que comparte con el actor y resumió sus sensaciones con una frase contundente: “Estoy en un momento hermoso con Luciano” . En esa misma línea, hizo hincapié en el vínculo que construyeron como padres, más allá de los cambios que experimentaron en su relación sentimental. “Es hermoso como papás de nuestros hijos, con Luciano tenemos idas y vueltas” .

Luciano Castro y Sabrina Rojas

La conductora también reconoció que la convivencia y el diálogo entre ambos no siempre resultan sencillos. Según explicó, hay etapas en las que logran ponerse de acuerdo y otras en las que las diferencias dificultan la comunicación: “Hay veces que coincidimos y otras que no, pero podemos resolver en una charla o no nos aguantamos y no nos podemos ni escuchar. En este momento, podemos pasar algún que otro día en familia y demás”, continuó Sabrina Rojas sobre Luciano Castro. Sus declaraciones reflejaron una relación que atraviesa distintas etapas, pero en la que ambos pueden encontrar espacios para compartir en familia.

El motivo por el que Sabrina Rojas se alegra por Luciano Castro

Además de describir el presente de su vínculo, Rojas expresó su alegría por el bienestar de su expareja. Para la conductora, la situación personal del actor tiene una importancia especial porque repercute también en la vida de sus hijos: “Él está muy bien y a mí me pone muy contenta. Siempre dije, no hay cosa que me convenga más que a él le vaya bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un papá feliz, estable, económicamente tranquilo”.

Con estas palabras, la conductora dejó en claro que el bienestar de Castro es una cuestión importante para ella, independientemente de las diferencias que puedan tener en determinados momentos.

Sabrina Rojas y Luciano Castro

Una nueva etapa después de 11 años de relación

Luego de más de una década juntos, Sabrina Rojas y Luciano Castro mantienen un vínculo atravesado por la crianza compartida y la búsqueda de acuerdos familiares. Aunque la conductora reconoció que no siempre coinciden, destacó que actualmente pueden disfrutar de algunos encuentros junto a sus hijos. Sus declaraciones en Infama permitieron conocer cómo transita esta etapa y cuál es su mirada sobre la relación con el actor. Lejos de presentar un escenario sin diferencias, Rojas puso el foco en la posibilidad de resolverlas y en la importancia de que ambos puedan estar bien para acompañar a su familia.