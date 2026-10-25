Una participante de Gran Hermano se enteró de la muerte del Indio Solari cinco meses después

Yipio, una de las concursantes de la Generación Dorada, se sorprendió al haber escuchado la noticia del fallecimiento del artista.

Yipio , la exparticipante uruguaya de Gran Hermano : Generación Dorada , se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari durante una entrevista en La Linterna, el programa que conduce Laura Ubfal por el canal de streaming Bondi Live. La noticia había ocurrido el 5 de junio, mientras ella permanecía aislada en la casa del reality, sin acceso a la actualidad. Casi cinco meses después, descubrió el fallecimiento del músico durante una charla sobre las novedades que se había perdido.

La conversación giraba en torno a las noticias que la finalista fue conociendo después de salir del programa, tras siete meses de encierro. Al recordar una visita a un recital de Tan Biónica junto a su novio, contó que no había entendido el homenaje a un artista uruguayo. “Y bueno, era Rubén Rada” , explicó. También reconoció que todavía le quedaban muchas novedades por descubrir: “Un montón de noticias que me voy enterando todavía, que no tenía ni idea”.

Fue entonces cuando Agustín Rey, uno de los panelistas, mencionó al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “El Indio, ¿no? Estaban adentro de la casa”, le dijeron. La reacción de Yipio fue inmediata y dejó en evidencia que desconocía por completo la noticia. “Ah, no sabía. No sabía que había fallecido” , respondió sorprendida. Luego insistió: “Claro, todas esas cosas no las sé”.

YIPIO DE GRAN HERMANO SE ACABA DE ENTERAR QUE MURIÓ EL INDIO SOLARI. pic.twitter.com/PEHdnINndV — Real Time (@RealTimeRating) October 22, 2026

Su novio, que estaba presente durante la entrevista, intentó aliviar el momento con una frase irónica: “Te estás enterando ahora”. La participante reaccionó con risas nerviosas y explicó que le resultaba extraño reírse mientras recibía una noticia de esa magnitud. El intercambio también estuvo atravesado por una referencia a una de las escenas más recordadas de la historia del reality.

El recuerdo del famoso comentario de Soledad Silveyra

Rey recordó el episodio de 2001 en el que Soledad Silveyra, entonces conductora de Gran Hermano, preparó a una participante eliminada para contarle una noticia impactante sobre el atentado a las Torres Gemelas. “Vas a tener que hacerte fuerte, diría Solita”, comentó el periodista, aludiendo a aquella frase que quedó asociada al programa. La referencia provocó nuevas reacciones durante la charla.

La muerte del Indio Solari, ocurrida el 5 de junio a los 77 años, había generado una enorme repercusión entre sus seguidores. El músico, histórico referente del rock argentino, fue el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego desarrolló una extensa carrera solista. Su fallecimiento provocó homenajes y muestras de dolor de fanáticos que encontraron en sus canciones una parte central de su historia personal.