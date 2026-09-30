El inesperado dato que podría complicar a Viru, la viuda del Indio Solari, con su herencia millonaria.

En medio del proceso de sucesión por la herencia del músico, se dio a conocer un dato que descolocó a todos .

Según informó Infobae, el pasado 27 de agosto Bruno Solari , hijo del Indio Solari fallecido el pasado 5 de junio, inició el proceso de sucesión por la herencia del cantante y el expediente se encuentra en curso en el Juzgado Civil N°10 de Morón.

Sin embargo, el dato que se conoció y que llamó la atención es que el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aparecería “divorciado en primeras nupcias” con una cónyuge que “se desconoce” cuál es su identidad.

Se sabe de la historia de amor que unió al músico con Virginia Mones Ruiz, mejor conocida como Viru , con quien lo unió un amor hace más de 40 años, se casaron en 1988 y tuvieron a su único hijo Bruno. No obstante, ese particular detalle del pasado del Indio al figurar judicialmente como “divorciado en primeras nupcias” llamó la atención en medio de la total reserva que rodea al trámite administrativo.

Ese detalle que surgió sobre el estado civil del Indio Solari podría ser clave en el proceso de la sucesión. Viru fue la gran compañera en la vida del artista y estuvo presente en la última despedida al Indio, incluso conteniendo a una fanática que lloraba desconsolada a metros del féretro, imagen que emocionó a todos. Sin embargo, no heredaría nada porque no era “cónyugue conocida”. Para colmo, el Indio tampoco habría dejado un testamento escrito con su última voluntad certificada ante escribano, con lo cual, el heredero universal sería Bruno, siempre y cuando en el juicio de sucesión no aparezca algún hijo no reconocido.

La historia de amor entre el cantante y su esposa nació a principios de los 80 cuando el cantante aún no era famoso e iniciaba sus primeros pasos en la música con Los Redondos. Desde siempre mantuvieron un perfil bajo en los medios y Virginia fue una figura clave para acompañar al músico en su extensa y exitosa carrera y también en la última etapa del cantante cuando transitaba el Parkinson, el cual contó públicamente por primera vez en marzo de 2016.

El Indio Solari murió viernes 5 de junio a los 77 años y fue despedido en el Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico con una multitudinaria presencia de fanáticos. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se convirtió en una de las figuras más importantes del rock nacional llenando estadios a lo largo de todo el país tanto el la época al frente de la mítica banda como en su etapa solista con Los fundamentalistas del aire acondicionado.

Comenzó la sucesión del Indio Solari

A casi cuatro meses de su muerte, inició la sucesión de la herencia que dejó Indio Solari, reconocido cantante de la Argentina. Según se conoció fue iniciada por su hijo Bruno el 27 de agosto en los tribunales de Morón y el expediente está en manos del Juzgado Civil N°10 de la jurisdicción, a cargo de la magistrada Graciela Laura Barbieri. El mismo está representado por dos abogados, siendo uno de ellos una figura cercana a su padre.

Según reveló el medio Infobae, el documento sostiene que Carlos Alberto Solari era "divorciado en primeras nupcias", con una cónyuge que "se desconoce". Sin embargo, este aspecto llamó la atención debido a que su vínculo con Virginia Mones Ruiz, la madre de quien inició el proceso, es de conocimiento público.

El segundo punto que presentó principal atención fue la denominación "ab intestato", lo que en término jurídico significa "sin testamento". Esto quiere decir que no se presentó un testamento de la persona que murió, en este caso Solari, al momento de iniciar el trámite. Sin embargo, puede presentarse más tarde.