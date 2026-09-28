Su hijo Bruno inició el trámite legal con un escrito que llamó la atención por dos puntos en específicos. Qué dice.

Comenzó la sucesión del Indio Solari: por qué crecen las dudas sobre su testamento

A casi cuatro meses de su muerte , inició la sucesión de la herencia que dejó Indio Solari, reconocido cantante de la Argentina. Según se conoció fue iniciada por su hijo Bruno el 27 de agosto en los tribunales de Morón y el expediente está en manos del Juzgado Civil N°10 de la jurisdicción, a cargo de la magistrada Graciela Laura Barbieri .

El mismo está representado por dos abogados, siendo uno de ellos una figura cercana a su padre.

Según reveló el medio Infobae, el documento sostiene que Carlos Alberto Solari era "divorciado en primeras nupcias", con una cónyuge que "se desconoce". Sin embargo, este aspecto llamó la atención debido a que su vínculo con Virginia Mones Ruiz, la madre de quien inició el proceso, es de conocimiento público.

El segundo punto que presentó principal atención fue la denominación "ab intestato", lo que en término jurídico significa "sin testamento". Esto quiere decir que no se presentó un testamento de la persona que murió, en este caso Solari, al momento de iniciar el trámite. Sin embargo, puede presentarse más tarde.

El comunicado de la familia del Indio Solari sobre las cartas falsas que circulan en las redes.

Cabe recordar que la ley argentina sostiene que la herencia debe ser repartida entre herederos forzosos, hijos y cónyuge. A sabiendas de esto, y a pesar de que se conocía el vínculo con Virginia, sorprendió que se lo defina como divorciado.

En medio de este proceso están en juego la marca del Indio Solari, que implica sus obras y posibles futuros lanzamientos, publicaciones, merchandising oficial que tengan que ver con él, u otras situaciones referidas al artista. A su vez, su casa en Parque Leloir.

Entre los bienes a prestar atención están los derechos de la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, repartidos para la empresa Erks S.A integrada por Carmen Castro, “La Negra Poli” y Skay Beilinson.

En agosto de 2025, el Indio había cedido a su hijo Bruno el 100% de la marca Luzbola, un estudio de grabación que poseía. Además, hizo movimientos en el INPI tras la muerte, pidiendo que la marca “Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, pase a pertenecer a él en su totalidad.

Qué dice una parte del texto

“SE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE EL SOLICITANTE DE LA PRESENTE RENOVACIÓN DE MARCA, SOLARI, BRUNO POSEE INTERES LEGÍTIMO EN CARÁCTER DE HEREDERO DEL CAUSANTE SOLARI, CARLOS ALBERTO. SE ADJUNTAN PARTIDA DE NACIMIENTO DE SOLARI, BRUNO Y ACTA DE DEFUNCIÓN DE SOLARI, CARLOS ALBERTO”.