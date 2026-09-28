¿Mirtha Legrand de alta médica?: qué dice el parte de este lunes

El sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico que indica cómo se encuentra la conductora. Es el décimo día de internación.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este lunes 28 de septiembre al mediodía desde la clínica emitieron un nuevo parte médico sobre la salud de la conductora de 99 años.

La diva lleva 10 días internada tras su recaída por un cuadro de neumopatía que rápidamente se pudo controlar con medicamentos y tratamiento específico.

De acuerdo a la información brindada por el centro médico donde continuará internada al menos hasta el miércoles se informó que "la señora Mirtha Legrand evoluciona favorablemente" y que finalizó "el tratamiento antibiótico".

"De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico", concluyó el comunicado firmado por el director médico del Sanatorio.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

Juana Viale sigue al frente de La Noche de Mirtha y, este sábado, se refirió al estado de salud de su abuela que continúa internada en el Sanatorio Mater Dei desde el pasado 18 de septiembre. La conductora contó que la familia está atenta y que diva sigue muy de cerca cada uno de los programas y hasta le hizo alguna observación.

“La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde. Me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo”, repitió la conductora frente a la mesa.

La conductora insistió en que, pese a la distancia del estudio, la diva está atenta a lo que sucede al aire y participa desde la clínica. Con su clásico desplante final añadió: “Así que, abuelita, me muevo lentamente, ya tú sabes”, arrancando sonrisas entre los invitados y la audiencia.