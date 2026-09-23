Por qué Mirtha Legrand seguirá internada: qué dice el parte médico de hoy

El sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico que indica cómo se encuentra la conductora. Mirtha está internada desde el viernes 18 de septiembre.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este mediodía desde la clínica emitieron un nuevo parte médico sobre la salud de la conductora de 99 años.

A cinco días de su recaída y segunda internación, se informó que "La sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución".

"Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", sumó el parte.

"De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico", concluyó el comunicado firmado por el director médico del Sanatorio.

Por su parte, desde Puro Show (El Trece) refirieron a que la neumopatía "es un minuto a minuto", pero remarcaron que La Chiqui está en uno de los mejores establecimientos médicos.

Nancy Duré contó que, sumado al parte médico de las últimas horas, desde el entorno sostienen que la conductora evoluciona poco a poco: “El kinesiólogo va dos veces por día, ya está sentada y está mirando la tele. No hay que apurarla y cargarle nuestra ansiedad, hay que permitirle a la recuperación que tome el tiempo que tenga que tomar ”.

Guillermo Lobo había anticipado que Mirtha “está muy bien de ánimo y la pasaron a una sala común ” en las últimas horas.

La historia clínica reciente de Mirtha Legrand: bronquitis, alta y nueva recaída

La primera internación de Mirtha Legrand en este episodio había comenzado el 7 de septiembre, cuando fue llevada al Mater Dei tras un episodio gripal que derivó en bronquitis y requirió estudios y seguimiento médico.

Durante esa semana, el sanatorio emitió partes regulares que describían una evolución favorable. El sábado 12 de septiembre recibió el alta, con la indicación de continuar la recuperación en su domicilio y sin volver a la actividad laboral de manera inmediata.

Mirtha Legrand conduce desde hace décadas el ciclo de almuerzos que lleva su nombre en El Trece, con una presencia en la televisión argentina que se remonta a los años 60 y que la convirtió en una figura única e irremplazable de la cultura mediática del país. El próximo parte médico está previsto para el lunes, salvo que se produzca algún cambio en su estado que justifique una actualización anticipada.