Volvieron a internar a Mirtha Legrand y hay preocupación por su salud

La conductora había sido dada de alta hace menos de una semana. Qué se sabe.

La conductora fue ingresada en el sanatorio Mater Dei a menos de una semana de haber recibido el alta médica.

Este viernes por la tarde se conoció que la conductora Mirtha Legrand debió ser nuevamente internada, a pocos días de haber recibido el alta médica.

La conductora fue ingresada en el sanatorio Mater Dei a menos de una semana de haber recibido el alta médica , el último domingo.

A los 99 años, Mirtha ingresó a la guardia en las últimas horas y deberá quedar bajo cuidados médicos. Según indicaron, tuvo una recaída de un cuadro gripal.

Previamente había atravesado un cuadro respiratorio y un proceso gripal, el cual la llevó a permanecer casi una semana internada por un cuadro de bronquitis del que evolucionó favorablemente.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la diva “entró por guardia” al sanatorio, se encuentra en proceso de “evaluación” por parte de los profesionales de la salud y su situación habría “empeorado a causa de una recaída gripal”.

Previamente había atravesado un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, decía el último parte difundido el domingo 13 por la institución médica.

Hasta el momento no se difundieron públicamente mayores precisiones sobre esta nueva internación ni sobre cuánto tiempo permanecerá en el sanatorio.

Qué decía el último parte médico de Mirtha Legrand

La conductora de 99 años estuvo internada durante una semana tras sufrir una fuerte bronquitis, y recibió el alta médica el domingo 13 de septiembre, a una semana de su internación en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un fuerte cuadro de bronquitis.

La conductora de 99 años volvió a su casa luego de permanecer bajo el cuidado de los especialistas. "A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible", detalla el parte médico.

"Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron estos días", cierra el texto que firma el Director médico de la clínica Enrique Echangüe.

Juana Viale habló sobre la salud Mirtha Legrand

En medio de rumores y en la última internación, Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha y, antes de comenzar con el programa, se tomó unos minutos para hablar de la salud de su abuela, Mirtha Legrand.

La conductora llevó tranquilidad a los espectadores y contó que la diva continúa internada mientras avanza favorablemente en su recuperación. Pero, fiel al estilo de la familia, también hubo lugar para el humor.

“Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, aseguró Juana durante los primeros minutos del ciclo.

Juana bromeó sobre lo difícil que resulta convencerla de que descanse y no intente volver inmediatamente a sus actividades. “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados”, comentó entre risas.

Durante su presentación, Viale también aprovechó para enviarle un mensaje afectuoso a Mirtha. Mirando a cámara, le dedicó unas palabras sabiendo que su abuela se encontraba siguiendo la transmisión desde su habitación.

El gesto se produjo mientras la familia acompaña la recuperación de la histórica conductora, quien continúa bajo atención médica.