Lucha por el rating: los nuevos invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff para este sábado

Juana Viale estará al frente de los dos programas, mientras que Andy Kusnetzoff tendrá una variada mesa en Podemos Hablar.

El fin de semana tendrá una fuerte presencia de figuras del espectáculo, el periodismo, el deporte y la política en la televisión argentina. Juana Viale estará al frente de los dos programas que pertenecen a la clásica grilla de Mirtha Legrand, mientras que Andy Kusnetzoff volverá a recibir invitados en Podemos Hablar.

La programación estará atravesada, además, por la preocupación en torno a la salud de Mirtha . La emblemática conductora permanece internada desde el domingo 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial.

Juana Viale conducirá La Noche de Mirtha este sábado 12 de septiembre a las 21:30 y continuará con Almorzando con Juana el domingo 13 a las 14:00. En paralelo, Andy Kusnetzoff tendrá su tradicional encuentro en PH Podemos Hablar , también el sábado a las 21:30. En total, quince personalidades participarán de los tres ciclos, con perfiles que van desde actores y músicos hasta periodistas, deportistas, conductores y referentes de la política.

El regreso de PH podemos hablar se venía postergando desde marzo.

La internación de Mirtha Legrand será uno de los temas que estará presente de manera indirecta en la agenda televisiva. El director médico del Sanatorio Mater Dei, Enrique Echagüe, comunicó que la conductora “evoluciona favorablemente y sin complicaciones” y que “continúa en una habitación común, en compañía de su familia”. Según trascendió desde su entorno, la diva se encuentra de buen ánimo y durante su estadía incluso compartió una merienda con amigas.

Los invitados de La Noche de Mirtha

Entre los invitados que acompañarán a Juana Viale el sábado estará Luis Machín, quien atraviesa un momento de repercusión por su participación en Barreda, la película dirigida por Daniela Goggi. El film llegó a los cines el 28 de agosto y tiene al actor en el papel de Ricardo Barreda. También estará presente Gladys “La Bomba Tucumana”, quien continúa atravesando el duelo por la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, fallecido en 2025 después de una extensa lucha contra el cáncer.

La modelo Ingrid Grudke será otra de las figuras de la mesa. Actualmente atraviesa una nueva etapa sentimental y, además, negocia una propuesta para ponerse al frente de su propio programa de televisión. El periodista Osvaldo Bazán se sumará a la conversación luego de haber ganado exposición en las últimas semanas por sus publicaciones en la red social X.

El quinto integrante será Hernán Lacunza, economista y exministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri. En las últimas semanas, confirmó su intención de competir como precandidato presidencial del PRO para 2027 y cuenta con el respaldo explícito del expresidente.

Andy Kusnetzoff reúne figuras del deporte y el espectáculo

En Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff tendrá una mesa igualmente variada. Uno de los invitados será el exarquero Pablo Migliore, quien tuvo pasos por Boca Juniors, Racing y San Lorenzo. A fines de 2024 volvió a ubicarse en el centro de la escena pública cuando enfrentó a Sergio “Maravilla” Martínez en Párense de Manos 2, ante más de 45.000 personas en el estadio José Amalfitani.

También participará Analía Franchín, panelista de A la Barbarossa. La periodista fue una de las primeras en informar sobre la internación de Mirtha Legrand y este año recibió el Premio Martín Fierro 2026 como mejor panelista. Al recibirlo, recordó a su madre, fallecida apenas un mes antes de la ceremonia.

La conductora Pamela David llegará luego de lanzar En subida, un ciclo de entrevistas para el canal de YouTube de Blender. Además, contó que se encuentra invirtiendo en una ficción vertical. Otro de los invitados será Fernán Mirás, quien mantiene una intensa actividad teatral y volverá a tener presente su experiencia de salud de 2021. En junio, al hablar sobre el aneurisma cerebral que sufrió, había expresado: “Me explotó la cabeza. Se me llenó de sangre”.

La mesa se completará con Tamara Paganini, conocida como “la India”, quien recientemente salió de Gran Hermano: Generación Dorada. Luego, tuvo que desmentir una versión relacionada con un supuesto escándalo durante una salida nocturna junto a excompañeros del reality.

Quiénes estarán en Almorzando con Juana

El domingo, Juana Viale recibirá a Malena Solda y Alberto Ajaka, dos actores que comparten elenco en Made in Lanús, la obra de Nelly Fernández Tiscornia que durante este año recorrió diferentes ciudades del país. Solda también protagoniza La Ratonera, el clásico policial de Agatha Christie que estrenó el 3 de septiembre en el Teatro Liceo de Buenos Aires. Ajaka, por su parte, participó en Barreda y en Pepita, la pistolera, dirigida por Lucía Puenzo y protagonizada por Luisana Lopilato.

Juana Viale

El almuerzo contará además con Luis “Tucu” López, quien desde comienzos de 2026 conduce All Access en DGO, programa dedicado a las novedades de Gran Hermano: Generación Dorada. El humorista cordobés Fernando “Flaco” Pailos también estará en la mesa. Durante septiembre presenta su espectáculo Solo de Humor, todos los viernes a las 22:30 en el Paseo La Plaza, con una propuesta de 90 minutos que combina personajes, música e improvisación.

Finalmente, Jazmín Laport, hija de Osvaldo Laport y Viviana Sáez, llegará para presentar su nuevo proyecto musical. La artista acaba de lanzar “En mi piel”, primer corte de su álbum debut, y anticipó que antes de fin de año realizará una presentación en vivo. Además, confirmó que está próxima a mudarse con su pareja, el actor Boris Bakst, con quien fundó la productora independiente Madre Producciones.