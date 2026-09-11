Lola de Gran Hermano reveló por qué se separó de Manuel Ibero,

Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero , los ex participante de Gran Hermano , se separaron y sorprendieron a todos con la noticia, ya que los televidentes del reality de Telefe apostaban al romance. Fue ella quien decidió ponerle un punto final al vínculo, según reconoció en varios programas de TV.

Al ser consultada por el motivo que la llevó a alejarse del chico del que se había enamorado en el reality, la influencer fue contundente: aseguró que descubrió una mentira que le hizo perder la confianza. También sostuvo que le había pedido que no siguiera chicas en Instagram para evitar polémicas, pero él no respetó el pacto.

Y eso no fue todo. Lola Tomaszeuski añadió que ya no se sentía amada como al principio. “Yo quiero estar con alguien que me que me haga sentir querida. No sé, mínimo que me quiera. Yo tuve un montón de relaciones en mi vida y jamás revisé nada, jamás no dejé salir de joda, no dejé juntarse con amigos”, enumeró en diálogo con Lizardo Ponce.

Por último, detalló cómo le transmitió que la historia debía llegar a su final: “Me hace mal tu manera de amar. Ahora, respetá que yo no quiero estar con una persona que me ame de tu manera, ¿entendés? Entonces, también teneme un poco de respeto a ese lado de que yo no quiero para mí misma estar sufriendo. Porque más que estar contenta, estoy todos los días preocupada o sufriendo por algo”.

La vida de Manuel Ibero tras Gran Hermano

Manuel Ibero, quien entró a Gran Hermano 2026 para escribir su propia historia luego de que lo apodaran “el ex de Zoe Bogach”. Si bien era el candidato a llevarse el premio mayor, a mediados de julio su destino dio un giro inesperado y el público lo sacó. Afuera lo esperaba Lola Tomaszeuski, que al regresar de su viaje por Europa no dudó en visitarlo y apostar a la historia de amor que ya se ganó cientos de corazones en las redes. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó la separación y muchos fans quedaron en shock.

En una reciente entrevista, el joven contó cómo vive tras su paso por el reality. “Me está yendo muy bien y estoy muy contento. Me llevé amistades de Gran Hermano. Ahora mi voz vale, porque me hicieron una campaña muy sucia y yo estaba adentro. Me gustaría ir a MasterChef Celebrity, muero”, se le escuchó decir.

En su cuenta de Instagram, también mostró que se compró el auto de sus sueños: un BMW 320i. Se trata de un sedán mediano de lujo que destaca por su equilibrio entre deportividad, confort y eficiencia. Ibero además tiene mánager. Contrató a Vane Pellizzeri, una de las más reconocidas entre los famosos.