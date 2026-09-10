Zoe Bogach en Bariloche: derritió la nieve con la microbikini tendencia.

Zoe Bogach , la ex participante de Gran Hermano , convirtió sus días de relax en Bariloche en una vidriera de moda y presentó una apuesta que promete multiplicarse durante los próximos meses cuándo llegue el verano. La influencer posó con dos microbikinis superpuestas y consiguió un resultado llamativo al mezclar diferentes colores y diseños en un mismo conjunto.

El look tuvo como base una pieza lisa en tono bordó, un color profundo que aportó el punto más intenso de la combinación. Por encima, Zoe incorporó otro traje de baño con un diseño de cuadrados blancos. La segunda capa quedó a la vista y generó el contraste necesario para destacar ambas prendas sin perder armonía.

Con esta elección, Zoe Bogach se sumó a la tendencia de las bikinis dobles, una propuesta que comienza a imponerse de cara al verano 2027. La clave consiste en usar simultáneamente dos modelos y permitir que partes de cada uno permanezcan visibles, creando una composición distinta a partir de prendas que habitualmente se llevarían por separado.

La fórmula permite experimentar con tonos, estampados y texturas sin necesidad de mantener una combinación tradicional. Una bikini lisa puede funcionar como fondo para otra geométrica, floral o rayada, mientras que dos colores opuestos ayudan a construir un efecto más marcado. También existe la posibilidad de recurrir a tonalidades similares para lograr una versión más discreta.

Otro aspecto central de esta moda es la libertad para modificar la manera de colocar cada pieza. Los breteles, las tiras laterales y los bordes pueden acomodarse de distintas formas para que la superposición resulte evidente. Accesorios como lentes, pañuelos, gorras, aros o collares permiten completar el estilismo y adaptarlo a cada personalidad.

Las fotografías de Zoe Bogach llamaron especialmente la atención por el escenario elegido. La imagen de una microbikini en medio de los paisajes de Bariloche rompió con los conjuntos abrigados que suelen asociarse al destino y le dio mayor fuerza visual a la producción. La propuesta confirmó que los trajes de baño ya no dependen únicamente de un color o un estampado para diferenciarse. Al combinar dos diseños, la influencer encontró una forma novedosa de renovar el clásico look de pileta y playa. Con su versión bordó y blanca, Zoe dejó una de las primeras señales locales de la tendencia que buscará dominar las redes durante el próximo verano.

¿Manuel Ibero volvería con Zoe Bogach?

Luego de atravesar el aislamiento y reencontrarse con la vida fuera del reality, el exparticipante fue invitado a Cortá por Lozano, donde se refirió a su situación sentimental y habló tanto de su presente con Lola Tomaszeuski como de su vínculo con Zoe Bogach, su exnovia que también formó parte de una edición anterior del programa. Durante la entrevista, el joven fue consultado acerca de la posibilidad de retomar su relación con su expareja. Sin embargo, antes de responder verbalmente, Manuel protagonizó un particular momento en vivo que permitió anticipar cuál era su postura frente a esa posibilidad.

En medio de la charla que se desarrollaba en el ciclo conducido por Vero Lozano, Ceferino Reato decidió preguntarle directamente por la relación que mantiene actualmente con Lola, la influencer con quien inició un romance durante su estadía en el reality. “¿Lo de Lola es firme?”, quiso saber el periodista. Manuel Ibero no dudó al momento de contestar y aseguró: “Sí, sí. No la pude ver porque está en Madrid de viaje, pero la verdad es que me gusta mucho”.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo apenas unos segundos después, cuando llegó la pregunta vinculada a su pasado amoroso. “¿No volvés con Zoe?”, le planteó Ceferino Reato, buscando conocer si existía alguna posibilidad de reconciliación con Bogach. La reacción de Manuel Ibero fue inmediata y no pasó inadvertida. Con una mirada pícara y un gesto que dejó entrever una respuesta negativa, el joven provocó risas en el estudio antes de desarrollar su respuesta. “Esa pregunta...”, expresó entre risas, dejando en claro la incomodidad que le generaba el planteo.

Más tarde, ante la consulta directa de Vero Lozano, Manuel decidió referirse con mayor profundidad a la historia que compartió con Zoe. El exparticipante recordó con afecto los años que estuvieron juntos, aunque también confirmó que actualmente ambos tomaron caminos diferentes. “Estuvimos juntos casi dos años. Toda la relación fue muy linda. Es una persona a la que le tengo mucho aprecio y le deseo lo mejor. Pero a partir de ahora tenemos caminos separados, cada uno por su lado”, expresó con firmeza.