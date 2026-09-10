Robert De Niro arrasa en Netflix con "Susurran tu nombre": el imperdible thriller con elenco estelar.

Susurran tu nombre es la nueva película de Netflix protagonizada por el aclamado actor, Robert De Niro . Se trata de una producción estadounidense dirigida por James Ashcroft que se presenta como una pieza especial para los amantes del thriller y de las historias de asesinos seriales.

El cine de Hollywood siempre vivió de obsesiones y la de la década de 1990 fueron los asesinos seriales. Después de que El silencio de los inocentes se convirtiera en un fenómeno, los thrillers de psicópatas, pesquisas policiales y crímenes macabros empezaron a multiplicarse hasta transformarse en un género en sí mismo, con reglas y una lógica propias. En ese contexto, llega este filme que promete ser uno de los mejores de 2026.

Estrenada unos días atrás en la plataforma Netflix , Susurran tu nombre opera como un remedo muy tardío de aquella tendencia, una película de climas sórdidos, sospechas constantes y un elenco encabezado por una estrella rutilante como Robert De Niro , que a sus 83 años da toda la sensación de estar actuando de taquito.

La historia sigue a Tom Kennedy (Adam Scott), un novelista especializado en historias criminales que acaba de enviudar y decide instalarse junto a su hijo Jake en la localidad de Nueva Jersey, donde alguna vez vivió. En medio de este escenario, y mientras el chico transita como puede las rugosidades del duelo, ocurre una situación particularmente inquietante: varios chicos de la zona han desaparecido sin dejar rastro, alterando la rutina de la comunidad y muy especialmente la de la detective Amanda Beck (Michelle Monaghan).

Las cosas se complicarán cuando, claro, el bueno de Jake se convierta en una de las víctimas. La policía comienza a seguir las escasas señales que dejó el responsable, entre ellas unas grabaciones destinadas a la familia que funcionan como prueba de vida y, también, como una forma de tortura psicológica. Ya sin demasiadas alternativas, Tom debe recurrir entonces a Pete, su padre y un antiguo investigador policial con quien rompió vínculos hace años. El hombre ni siquiera llegó a conocer a su nieto, pero conserva la experiencia de haber descubierto la identidad de The Whisper Man (Michael Keaton), que décadas atrás asesinó a varios niños de una forma similar a la actual y ahora cumple una condena de cadena perpetua en la cárcel.

Disponible en Netflix

La acción de la película del realizador James Ashcroft es propulsada por la inquietud acerca de si Pete, Amanda y Tom lograrán armar el rompecabezas antes de que el asesino ultime a la pequeña víctima. Para eso deberán tirar del ovillo de lo que dice el criminal encerrado y revisar un caso que parecía definitivamente cerrado, al tiempo que le suma una subtrama un tanto más emotiva en la que padre e hijo deberán reconstruir un vínculo bajo las peores circunstancias posibles.

Susurran tu nombre es de esas películas que saben muy bien qué quieren ser y rara vez intenta escapar de sus propios límites. Si bien ese exceso de convencionalismos le juega por momentos en contra, porque todo lo que ocurre ya ha ocurrido antes y mejor, debe agradecérsele a Ashcroft el no engolosinarse con las revelaciones ni las vueltas de tuercas, una maniobra en sentido opuesto a lo ocurre habitualmente.

En ese sentido, y en una época en la que cualquier historia parece necesitar ocho episodios para justificar su existencia, quizá la extraña novedad que propone sea justamente su forma; esto es, el hecho de entregar un misterio, desarrollar una investigación y resolverla (o no) en menos de dos horas. Un tipo de película que, teniendo el elenco que tiene, hubiera llegado a la cartelera comercial y hoy seguramente encuentre su público en las plataformas, lo que la convierte también en un síntoma de época.