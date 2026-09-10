Venus entra en Escorpio y algunos signos sentirán fuertes cambios en el amor: cuáles son
Este jueves 10 de septiembre comienza un período de intensidad en algunos aspectos. Cómo impactará en los signos.
Este jueves 10 de septiembre será un momento clave para la energías de distintos signos del zodíaco. Venus ingresa en Escorpio y habrá fuertes cambios en este período en aspectos puntuales: amor, deseo, autoestima y dinero.
Este ingreso de Venus en Escorpio, puede significar un período donde las relaciones pueden encontrar una profundidad mayor. Según informó la astróloga María Carolina Castro Feijóo, en la revista Caras, este tiempo" puede aumentar el magnetismo y la sexualidad, aunque el tránsito puede hacer visibles celos, posesividad, miedo a perder, secretos o dinámicas de poder que antes permanecían debajo de la superficie".
Los signos que pueden sentir la energía con mayor profundidad, según Castro Feijóo
"Escorpio: Venus entra en su signo y puede aumentar magnetismo, atractivo y deseo de renovación personal. Para quienes tienen Ascendente Escorpio, comienza una etapa importante para revisar qué desean y cómo quieren vincularse.
Tauro: al encontrarse frente a Escorpio, Venus pone especial atención sobre las relaciones. Si además el Ascendente es Tauro, pareja, sociedades y acuerdos toman protagonismo. Será importante diferenciar intensidad de verdadera reciprocidad.
Leo: Venus puede generar movimientos y definiciones emocionales. Para Ascendente Leo, el tránsito pone el foco especialmente en hogar, familia y vida privada.
Acuario: puede sentirse una tensión entre lo que se desea y las decisiones que necesitan tomarse. Para Ascendente Acuario, Venus puede traer mayor visibilidad profesional, alianzas y oportunidades relacionadas con la imagen pública".
"Pero esta historia no termina en septiembre. Venus comenzará a retrogradar el 3 de octubre, regresará a Libra el 25 de octubre y volverá a ingresar en Escorpio en diciembre", escribió en el medio anteriormente mencionado y agregó: "Por eso, personas, vínculos, deseos o decisiones económicas que aparezcan ahora podrían necesitar una segunda mirada".
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