Este jueves 10 de septiembre comienza un período de intensidad en algunos aspectos. Cómo impactará en los signos.

Venus entra en Escorpio y algunos signos sentirán fuertes cambios en el amor: cuáles son

Este jueves 10 de septiembre será un momento clave para la energías de distintos signos del zodíaco . Venus ingresa en Escorpio y habrá fuertes cambios en este período en aspectos puntuales: amor, deseo, autoestima y dinero.

Este ingreso de Venus en Escorpio , puede significar un período donde las relaciones pueden encontrar una profundidad mayor. Según informó la astróloga María Carolina Castro Feijóo, en la revista Caras, este tiempo" puede aumentar el magnetismo y la sexualidad , aunque el tránsito puede hacer visibles celos, posesividad, miedo a perder, secretos o dinámicas de poder que antes permanecían debajo de la superficie".

"Escorpio: Venus entra en su signo y puede aumentar magnetismo, atractivo y deseo de renovación personal. Para quienes tienen Ascendente Escorpio , comienza una etapa importante para revisar qué desean y cómo quieren vincularse.

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Tauro: al encontrarse frente a Escorpio, Venus pone especial atención sobre las relaciones. Si además el Ascendente es Tauro, pareja, sociedades y acuerdos toman protagonismo. Será importante diferenciar intensidad de verdadera reciprocidad.

Leo: Venus puede generar movimientos y definiciones emocionales. Para Ascendente Leo, el tránsito pone el foco especialmente en hogar, familia y vida privada.

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Acuario: puede sentirse una tensión entre lo que se desea y las decisiones que necesitan tomarse. Para Ascendente Acuario, Venus puede traer mayor visibilidad profesional, alianzas y oportunidades relacionadas con la imagen pública".

"Pero esta historia no termina en septiembre. Venus comenzará a retrogradar el 3 de octubre, regresará a Libra el 25 de octubre y volverá a ingresar en Escorpio en diciembre", escribió en el medio anteriormente mencionado y agregó: "Por eso, personas, vínculos, deseos o decisiones económicas que aparezcan ahora podrían necesitar una segunda mirada".