Cambio de planes: Telefe extiende la final de Gran Hermano

Santiago del Moro anunció cómo serán las próximas galas de cara a la gran final de la Generación Dorada. Quién será la tercera mujer ganadora de la historia de Gran Hermano.

La final de Gran Hermano está cada vez más cerca. Tras la eliminación de Luana Fernández, las tres finalistas de la edición dorada conviven en los que serán los últimos días de programa antes de la gran final. Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Gisela "Yipio" Pintos buscan consagrarse como la gran ganadora de este año.

Aunque la gran noche sería el lunes 14 de septiembre, Telefe decidió extender la final algunos días más y la gran ganadora de la edición Generación Dorada de Gran Hermano no se conocerá hasta el miércoles 16 de septiembre.

Tras la última eliminación, Santiago del Moro anunció cómo serán las galas previas a revelarse el nombre de la jugadora que se alzará con el mayor trofeo y apague la luz de lo que, para muchos, fue una de las ediciones menos exitosas de la televisión. De esta manera, el lunes 14 se conocerá el nombre de la jugadora que quede en tercer lugar que, según las últimas encuestas, apuestan a que sea Charlotte.

En tanto que el martes 15 habrá un programa especial "íntimo" en el que Del Moro cenará con las dos finalistas que, de acuerdo a los últimos datos, podría ser Yipio y Sol. De ser así, no hay dudas de que será uno de los duelos más importantes de todas las ediciones de Gran Hermano ya que entre las participantes hubo más de una pelea a lo largo de la estadía en la casa.

La ganadora se conocerá finalmente el miércoles 16 y la Generación dorada terminará el jueves 17 con "La noche de campeonas" a las 22.15. Hasta el miércoles pasado, había más de 8 millones de votos en la placa positiva en la que el público le dará el título de campeona a una de las tres jugadoras más polémicas de la casa.

La gran final no es una final más ya que después de varias ediciones esta instancia la protagonizan mujeres. En la historia de Gran Hermano solo hubo dos mujeres ganadoras. En 2002 fue Viviana Colmenero en la tercera edición del reality y en 2007, la edición más exitosa con picos de hasta 50 puntos de rating, Marianela Mirra que le ganó a Diego Leonardi, favorito del programa, cuando lo fulminó y quedó expulsado en quinto lugar.