Mirtha Legrand volvió a ser internada: qué dice el primer parte médico tras una recaída

La conductora de 99 años ingresó por guardia al Sanatorio Mater Dei este viernes. Su familia pide respeto y el próximo parte médico será el lunes. Juana Viale la reemplazará en su programa.

Mirtha Legrand volvió a ser hospitalizada este viernes en el Sanatorio Mater Dei , apenas cinco días después de haber recibido el alta de su internación anterior. La diva de 99 años ingresó por guardia al centro de salud y su situación habría empeorado a causa de una recaída. Es su segunda internación en menos de dos semanas.

Poco después de conocer la noticia, el Sanatorio Mater Dei emitió un comunicado con el primer parte médico de este nuevo ingreso: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía ".

Y agregó: "Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes". La familia de la conductora también incluyó un mensaje en el mismo comunicado: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes ".

La neumopatía es un término médico que refiere a enfermedades o afecciones del tejido pulmonar en general. En personas de edad avanzada, estos cuadros pueden derivar de infecciones respiratorias que no se resuelven completamente o que se reactivan durante el proceso de recuperación.

La historia clínica reciente de Mirtha Legrand: bronquitis, alta y nueva recaída

La primera internación de Mirtha Legrand en este episodio había comenzado el 7 de septiembre, cuando fue llevada al Mater Dei tras un episodio gripal que derivó en bronquitis y requirió estudios y seguimiento médico.

Durante esa semana, el sanatorio emitió partes regulares que describían una evolución favorable. El sábado 12 de septiembre recibió el alta, con la indicación de continuar la recuperación en su domicilio y sin volver a la actividad laboral de manera inmediata.

Por qué a Mirtha Legrand no le gustó su nominación a los Martín Fierro de este año.

Según trascendió desde el momento del alta, la conductora no regresaría a su programa en el corto plazo. La próxima emisión del ciclo sería conducida por su nieta Juana Viale, quien ya la reemplazó en varias oportunidades durante los últimos años. Ahora, con esta nueva internación, ese reemplazo se extiende sin fecha definida de retorno.

Mirtha Legrand conduce desde hace décadas el ciclo de almuerzos que lleva su nombre en El Trece, con una presencia en la televisión argentina que se remonta a los años 60 y que la convirtió en una figura única e irremplazable de la cultura mediática del país. El próximo parte médico está previsto para el lunes, salvo que se produzca algún cambio en su estado que justifique una actualización anticipada.