Juana Viale volvió a conducir el programa y llevó tranquilidad sobre la salud de Mirtha, aunque bromeó con las ganas de su abuela de volver a la rutina.

"Está haciendo lío": Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand y sorprendió con sus revelaciones.

Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha y, antes de comenzar con el programa, se tomó unos minutos para hablar de la salud de su abuela, Mirtha Legrand .

La conductora llevó tranquilidad a los espectadores y contó que la diva continúa internada mientras avanza favorablemente en su recuperación. Pero, fiel al estilo de la familia, también hubo lugar para el humor.

“ Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas ”, aseguró Juana durante los primeros minutos del ciclo.

El particular pedido para que Mirtha siga en reposo

Juana explicó que Mirtha todavía debe permanecer en la clínica y bromeó sobre lo difícil que resulta convencerla de que descanse y no intente volver inmediatamente a sus actividades.

“Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados”, comentó entre risas.

La frase provocó uno de los momentos más distendidos de la presentación, al describir la personalidad inquieta de la conductora, que tiene ganas de recuperar cuanto antes su ritmo habitual.

El mensaje de Juana para su abuela

Durante su presentación, Viale también aprovechó para enviarle un mensaje afectuoso a Mirtha. Mirando a cámara, le dedicó unas palabras sabiendo que su abuela se encontraba siguiendo la transmisión desde su habitación.

El gesto se produjo mientras la familia acompaña la recuperación de la histórica conductora, quien continúa bajo atención médica.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

Las declaraciones de Juana coincidieron con el último parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei, donde Mirtha permanece internada.

Según informó la institución, la diva evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio y continúa asistida por su kinesiólogo.

El parte también señaló que Mirtha se mantiene atenta a sus asuntos personales y que está profundamente agradecida por las muestras de cariño que recibe de la gente.

Mientras continúa su recuperación, Juana seguirá al frente de La Noche de Mirtha hasta que su abuela pueda retomar nuevamente su lugar en la televisión.