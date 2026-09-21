Se conoció el último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Este lunes el Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico. La Chiqui volvió a la clínica el pasado viernes y generó preocupación.

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de La Chiqui: tiene 99 años

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este mediodía desde la clínica emitieron un nuevo parte médico sobre la salud de la conductora de 99 años.

Tras pasar el fin de semana internada y en compañía de su familia, este lunes por la mañana se conoció un nuevo parte médico.

De acuerdo al último parte médico que se informó desde las redes sociales de la conductora, "continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado".

Y precisaron que seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios.

Asimismo, el parte médico señala que Mirtha Legrand ha recibido la visita de sus familiares más cercanos. Y detallaron, que de no mediar cambios, el miércoles darán a conocer un nuevo parte médico.

La Chiqui ingresó por segunda vez al nosocomio con un cuadro compatible con neumopatía, según el primer parte médico. Ángel de Brito dio a conocer información sobre la evolución de la conductora y aseguró que hubo una leve mejoría.

A través de sus redes sociales, el periodista informó que los médicos habrían logrado identificar una bacteria y que la conductora comenzó a recibir un tratamiento con antibióticos. También señaló que pudieron hidratarla. “Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, escribió De Brito.

La historia clínica reciente de Mirtha Legrand: bronquitis, alta y nueva recaída

La primera internación de Mirtha Legrand en este episodio había comenzado el 7 de septiembre, cuando fue llevada al Mater Dei tras un episodio gripal que derivó en bronquitis y requirió estudios y seguimiento médico.

Durante esa semana, el sanatorio emitió partes regulares que describían una evolución favorable. El sábado 12 de septiembre recibió el alta, con la indicación de continuar la recuperación en su domicilio y sin volver a la actividad laboral de manera inmediata.

Por qué a Mirtha Legrand no le gustó su nominación a los Martín Fierro de este año.

Según trascendió desde el momento del alta, la conductora no regresaría a su programa en el corto plazo. La próxima emisión del ciclo sería conducida por su nieta Juana Viale, quien ya la reemplazó en varias oportunidades durante los últimos años. Ahora, con esta nueva internación, ese reemplazo se extiende sin fecha definida de retorno.

Mirtha Legrand conduce desde hace décadas el ciclo de almuerzos que lleva su nombre en El Trece, con una presencia en la televisión argentina que se remonta a los años 60 y que la convirtió en una figura única e irremplazable de la cultura mediática del país. El próximo parte médico está previsto para el lunes, salvo que se produzca algún cambio en su estado que justifique una actualización anticipada.