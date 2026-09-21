En paralelo a la llegada de la primavera, la energía se renueva con la salida del Sol en Virgo y el ingreso en Libra. Las claves para cada signo.

Horóscopo de hoy: esta es la energía que se renueva para cada signo con la llegada de la primavera

El período de Virgo empieza a llegar a su fin, cerrando un ciclo enfocado en el que los distintos signos del zodíaco tuvieron la posibilidad de reordenar distintos problemas, situaciones sin resoluciones, tomar apuntes sobre los hábitos, entre otras cuestiones de este estilo. Un fin de etapa en la astrología acompañado de una renovación energética de las personas debido a la llegada de la primavera .

Casi en paralelo con esta etapa del año, este 22 del corriente mes finaliza la etapa de Virgo para darle paso al ingreso de Sol en Libra . La llegada de la primavera será un de renovación para los signos e impactará con fuerza en algunos.

Virgo: estás cerrando la temporada con mayor claridad. Tiempo favorable para reconocer el cambio sufrido y seleccionar qué desea llevar para la próxima etapa.

Libra: es un momento donde sentirás una renovación especial. La temporada de tu signo comienza este martes y puede ser un momento donde se registrarán nuevas ganas, proyectos y decisiones personales.

Sagitario: será un cambio favorable. Podría llegar una propuesta, salida o conversación que devolvería entusiasmo y puede generar una posibilidad inesperada.

Horóscopo: ¿qué esperar para tu fin de semana del 4 de septiembre, según tu signo del zodiaco?

Cómo impactará en todos los signos

Aries

Empezarás la semana con ganas de acción. Este lunes puede ser un buen momento para dar el primer paso en algo que querés poner en marcha. No esperes a que todo esté definido.

Tauro

Esta renovación de etapa te dará ganas de volver a vivir el disfrute. Poner atención a cuánto espacio le estás dando a lo que haces simplemente porque te hace bien.

Géminis

Puede que aparezca una idea o proyecto de tu interés luego de una conversación. Será clave anotar las ideas que surjan a pesar de las dificultades que parecería tener a simple vista.

Cáncer

La renovación comienza por tus vínculos. Puede ser una etapa favorable para acercarte a alguien, y revelar algo que venis guardando como también poner un límite que necesitas.

Este año, la primavera tendrá una particularidad y llegará en una fecha diferente a la que indica el calendario tradicional.

Leo

Elegí con cuidado dónde querés poner tu energía en los próximos meses. No todo merece la misma cantidad de vos.

Virgo

Reconocé lo que hiciste, aprendiste y modificaste antes de pensar en el futuro. Cambiaste y no sos la misma persona que hace un mes.

Libra

Es tu etapa la que llega. Recuperás ganas de renovarte, hacer planes y volver a ponerte como eje principal. Imagina qué deseas para esta etapa.

Escorpio

Hay algo puede empezar a cerrarse internamente aunque todavía no lo hayas hablado. Será clave no forzar algunas decisiones, se necesita que madure en silencio.

Sagitario

Sentirás el despertar de la necesidad por moverte. Puede que una invitación inesperada, un encuentro o un plan espontáneo podría colocarse mejor parte del día. Dejá lugar para improvisar.

Capricornio

El centro de tus pensamientos están muy abocados en objetivos y responsabilidades. Preguntate qué querés disfrutar. Una vida bien organizada también necesita espacio para el placer.

Acuario

Te entusiasmará una idea diferente, la cual no tenes que descartar por más que otros no la entiendan en la inmediatez. Dale tiempo para crecer antes de decidir hasta dónde puede llegar.

Piscis

Tu sensibilidad está despierta. Será clave aprovechar esta energía de renovación para preguntarse internamente qué necesitás vos, más allá de las expectativas o necesidades de quienes te rodean.