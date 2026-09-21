Virginia Gallardo contó en sus redes sociales un delicado tema de salud que atraviesa: "Mi cuerpo..."

Virginia Gallardo compartió un mensaje en sus redes sociales, entre lágrimas, explicó las dificultades que atraviesa y por qué debió resignar un deseo.

Virginia Gallardo compartió un video en sus redes sociales donde explicó que debió resignar su participación en la Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino debido a los dolores que todavía presenta en su cadera. Aseguró que continuará preparándose para cumplir su promesa.

La diputada atravesó un domingo cargado de emociones y decidió compartir con sus seguidores de redes sociales el motivo por el que no pudo concretar uno de los objetivos personales que se había propuesto desde el año pasado: participar de la Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino.

La diputada había comenzado a prepararse para realizar la caminata y tenía la ilusión de sumarse a quienes participaron del tradicional recorrido. Sin embargo, durante uno de sus entrenamientos volvió a sentir fuertes molestias en la cadera y debió abandonar, al menos por ahora, ese propósito: “Estoy un poco triste porque desde el año pasado que me prometí hacer la peregrinación a la virgen y me preparé para que eso suceda . La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera ”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

El problema de salud que condicionó a Virginia Gallardo

En el video, Gallardo explicó que las dificultades físicas que atraviesa están relacionadas, según contó, con las consecuencias que tuvo después de la intervención realizada por Aníbal Lotocki. A partir de aquel proceso, aseguró que debió modificar distintas rutinas y aprender a identificar hasta dónde puede exigirse: “Desde que pasé por mi intervención mi cuerpo, mi tiempo y mis condiciones cambiaron”, continuó la diputada.

En ese sentido, remarcó que intenta mantener una mirada positiva sobre su presente, aunque reconoce que existen actividades que todavía representan una dificultad para ella: “Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero sé mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas. Veo las imágenes de todos que con fe, fuerza, esperanza y convicción y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos”.

Las imágenes de la peregrinación despertaron especialmente su emoción, ya que representaban aquello que había querido realizar después de prepararse durante varios meses. Sin embargo, decidió tomar la situación como un nuevo desafío y no como el final de su objetivo.

La promesa de Virginia Gallardo

A pesar de la tristeza por no haber podido participar esta vez, Gallardo aseguró que continuará entrenándose para poder cumplir con su deseo en el futuro. La modelo destacó que la intención de peregrinar continúa intacta y que espera poder hacerlo cuando sus condiciones físicas se lo permitan: “Algún día podré, voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes junto a la casa de nuestra virgencita”, cerró Gallardo.