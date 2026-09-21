Stephen King elogió y recomendó en sus redes una miniserie Argentina: "¡Qué idea tan genial!"

Con el respaldo público de Stephen King, Mis muertos tristes se prepara para desembarcar en Netflix el jueves 24 de septiembre.

Stephen King sorprendió a sus seguidores al utilizar su cuenta de X para recomendar Mis muertos tristes, la nueva miniserie de Netflix basada en relatos de la escritora argentina Mariana Enriquez. El autor estadounidense, una de las grandes referencias del género de terror, destacó especialmente la particular premisa de la producción y la calificó como una “idea genial”.

La publicación en redes sociales fue realizada el 18 de septiembre y rápidamente despertó interés entre los seguidores del escritor. En ella, King imaginó una situación sobrenatural vinculada con la capacidad de comunicarse con los muertos y con un extraño fenómeno que podría extenderse a toda una ciudad: “¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?” , escribió el célebre escritor en su publicación del 18 de septiembre, difundida a través de la red social X. El mensaje también incluyó una referencia directa al responsable de la producción: “Mis muerto tristes (My Sad Dead). Netflix, 24 de septiembre). Mi viejo amigo Pablo Larraín dirigió” .

La recomendación tiene además un antecedente particular. Pablo Larraín, director chileno de Mis muertos tristes, ya había trabajado anteriormente con Stephen King en la adaptación televisiva de Lisey’s Story. Esa experiencia explica el vínculo entre ambos que el propio escritor volvió a mencionar en su publicación.

La nueva producción está compuesta por cuatro episodios y cuenta con Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez como parte de su elenco principal. Netflix confirmó que la miniserie llegará a su catálogo el próximo 24 de septiembre, después de su presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

De qué trata Mis muertos tristes

La historia tiene como protagonista a Ema, interpretada por Mercedes Morán, una médica recientemente jubilada que puede ver y escuchar a los muertos. La mujer atraviesa el duelo por la muerte de su madre cuando la llegada de su sobrina Julie, interpretada por Dolores Fonzi, modifica su vida cotidiana. Julie también tiene la capacidad de comunicarse con los muertos, aunque su relación con ese mundo resulta más perturbadora.

A partir de distintos acontecimientos violentos, el fenómeno que inicialmente parece limitado a Ema comienza a extenderse por todo el barrio. La sinopsis oficial de Netflix plantea que el asesinato de tres adolescentes y la llegada de Julie desencadenan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que durante años fue una experiencia personal de Ema empieza a convertirse en una situación colectiva.

Una adaptación de Mariana Enriquez que pasó por San Sebastián

Mis muertos tristes toma elementos de distintos relatos de Mariana Enriquez y los combina con la mirada cinematográfica de Larraín. La miniserie fue seleccionada para competir en la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde tuvo una presentación en formato de largometraje antes de su llegada a Netflix.

La relación entre Enriquez y King también suma un capítulo particular al proyecto. La escritora argentina ha señalado en diferentes oportunidades la influencia que tuvo el autor estadounidense en su literatura y llegó a mencionar que le otorgaría el Premio Nobel de Literatura.

En sus obras, Enriquez suele combinar elementos sobrenaturales con escenarios cotidianos, conflictos sociales y espacios urbanos. Esa combinación vuelve especialmente significativa la recomendación pública de King, quien ahora puso el foco de sus millones de seguidores sobre la adaptación audiovisual de la autora argentina. Con el respaldo público del reconocido escritor de terror, Mis muertos tristes se prepara para desembarcar en Netflix, el jueves 24 de septiembre, con cuatro episodios y una historia en la que la frontera entre los vivos y los muertos comienza a desaparecer.