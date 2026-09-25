Mirtha Legrand continuará internada: qué dice el último parte médico

El sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico que indica cómo se encuentra la conductora. Mirtha está internada desde el viernes 18 de septiembre.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este viernes 25 de septiembre al mediodía desde la clínica emitieron un nuevo parte médico sobre la salud de la conductora de 99 años.

A una semana de la recaída y segunda internación, se informó que "La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología" .

"De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico", concluyó el comunicado firmado por el director médico del Sanatorio.

Los invitados de Juana para el finde

Mientras Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei recuperándose favorablemente de una neumopatía, Juana Viale continuará al frente de los dos programas que se emiten por la pantalla de El Trece.

Los invitados del sábado 26 de septiembre, a las 21:30 por El Trece, en "La Noche de Mirtha" serán el comediante, mago y músico Agustín “Rada” Aristarán, que atraviesa un gran presente profesional con su presencia en el programa "Otro Día Perdido" de Mario Pergolini y con la reposición de su obra teatral unipersonal "Chanta"; la reconocida actriz Cecilia Dopazo: próxima a estrenar la nueva obra "8 Mujeres" de José Maria Muscari; el popular cantante de rock-pop romántico CAE, que se mantiene en plena vigencia con sus shows en vivo y giras nacionales e internacionales y Gabriel Machado, uno de los fotógrafos más célebres de las estrellas locales participará de la mesaza para revelar detalles de sus recientes búsquedas artísticas y exposiciones plásticas.

En tanto que el domingo, Juana Viale recibirá en "Almorzando con Juana" a Carlos Baute, que actualmente viene participando como jurado de "Es mi sueño" y coronará el almuerzo con un esperado musical en vivo, palpitando su gran recital programado para el 2 de octubre en el Teatro Ópera de Buenos Aires.

También será de la partida, el humorista, actor y conductor radial Coco Sily, que aportará su picardía para charlar sobre el éxito de sus espectáculos de stand-up y su día a día al frente del micrófono; el actor Ludovico Di Santo en medio de una excelente temporada teatral, como uno de los protagonistas de la clásica obra de misterio "La Ratonera".

La joven actriz Carolina Kopelioff actualmente en el centro de las miradas de la industria gracias al estreno de "Cautiva", la nueva ficción televisiva de producción local que aborda una dramática e intensa historia basada en hechos reales; el actor y humorista Sergio Gonal que compartirá sus vivencias recorriendo el país en el marco de su nueva gira nacional de humor.