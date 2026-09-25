Estos son los trabajos ideales de cada signo del zodiaco: la vocación que le queda natural
Cada uno de los signos tiene distintas características que son compatibles para diversos ambientes del mundo laboral. Cuáles son los trabajos ideales.
El mundo de la astrología tiene recomendaciones sobre cuáles son los trabajos que podrían resultar favorables según el signo del horóscopo, según las características de cada uno de ellos. Llamativamente, puede ocurrir que aún no hayas encontrado el trabajo ideal para vos.
Más allá de que muchas veces se piensa en el aspecto económico para destacar una oportunidad laboral, a veces son ideales aquellos en los que se cumplen distintas características que dan tranquilidad.
Los trabajos recomendado para cada signo
Aries
Necesitas autonomía y podría ser necesario independizarse, ser tu propio jefe. "Tu trabajo ideal no será necesariamente el más importante sobre el papel. Será aquel donde puedas mirar atrás dentro de unos años y pensar: todo esto lo levanté yo", dice el reconocido medio Horóscopo Negro.
Trabajos compatibles:
- Emprendedor
- Cirujano
- Abogado litigante
- Deportista profesional
- Entrenador
- Comercial de alto nivel
- Responsable de ventas
- Bombero
- Especialista en emergencias
- Productor
- Ejecutivo
- Director de proyectos
- Creador de contenido
- Fundador de una startup
Capricornio
Corres con la ventaja de entender que "las carreras importantes se construyen poco a poco". Además, la clave es que "puedes soportar etapas difíciles si sabes que te están llevando a alguna parte y tienes una capacidad enorme para trabajar con objetivos a largo plazo".
Por otra parte, hay una situación que debes prestar atención: "Necesitas responsabilidad, crecimiento y sentir que cada año tienes más control sobre tu vida profesional. Un puesto sin posibilidad de avanzar puede frustrarte muchísimo", dice el medio mencionado anteriormente.
Trabajos compatibles
- Empresario
- CEO
- Director financiero
- Abogado
- Juez
- Arquitecto
- Ingeniero
- Gestor de patrimonio
- Inversor
- Consultor estratégico
- Directivo
- Funcionario de alta responsabilidad
- Constructor
- Promotor inmobiliario
- Cirujano
- Director de operaciones
- Fundador de una compañía
Cáncer
"Trabajar únicamente para acumular dinero puede funcionarte durante una etapa; a largo plazo necesitas sentir que estás construyendo seguridad, ayudando a alguien o creando algo de lo que puedas sentirte orgulloso", recomienda.
Luego, analiza: "Tienes una enorme capacidad para entender necesidades. Sabes escuchar, percibir ambientes y detectar lo que una persona necesita incluso antes de que lo diga. Eso puede convertirte en un profesional extraordinario en trabajos relacionados con personas, cuidado, negociación o incluso negocios donde comprender al cliente sea fundamental".
Trabajo compatible
- Psicólogo
- Médico
- Enfermero
- Terapeuta
- Profesor
- Trabajador social
- Abogado de familia
- Empresario hostelero
- Especialista en recursos humanos
- Asesor inmobiliario
- Interiorista
- Chef
- Gestor de alojamientos
- Responsable de experiencia de cliente
- Escritor
- Fotógrafo
- Emprendedor
- Director de equipos
Escorpio
"Necesitas entender cómo funcionan realmente las cosas, investigar, descubrir lo que otros no ven y sentir que aquello que haces tiene cierto peso", destaca. Una de las claves para este signo es el buen trabajo donde hay presión, información sensible o situaciones en las que no hay que dejarse llevar por el impulso, sino mantener la frialdad.
En los negocios, tenes algo clave: sabes observar antes de dar un paso.
Los trabajos compatibles
- Psicólogo
- Psiquiatra
- Cirujano
- Investigador
- Abogado penalista
- Criminólogo
- Detective
- Analista financiero
- Inversor
- Especialista en ciberseguridad
- Estratega empresarial
- Periodista de investigación
- Empresario
- Consultor de crisis
- Científico
- Gestor de patrimonio o especialista en inteligencia.
Leo
"Tienes capacidad para liderar, motivar, vender ideas y hacer que otras personas crean en una visión. Cuando confías realmente en lo que haces puedes conseguir que los demás también quieran formar parte. Esa habilidad puede funcionar igual de bien delante de una cámara que dirigiendo una empresa", alegan diciendo incluso que es importante detectar un lugar donde haya posibilidades de crecer.
Trabajos compatibles
- Empresario
- Director creativo
- Actor
- Presentador
- Abogado
- Ejecutivo
- Relaciones públicas
- Director de marketing
- Responsable de marca
- Político
- Productor
- Diseñador
- Organizador de eventos
- Creador de contenido
- Director comercial
- Manager
- Entrenador
- Fundador de una empresa
Piscis
"Puedes crear historias, marcas, experiencias, música, imágenes o espacios capaces de provocar emociones. También tienes una enorme empatía, lo que puede llevarte hacia profesiones relacionadas con salud, psicología o cuidado. Tu problema aparecerá cuando sueñes muchísimo con lo que podrías hacer y tardes demasiado en convertirlo en algo concreto", dice el especializado medio sobre Piscis.
Trabajos compatibles
- Psicólogo
- Terapeuta
- Director creativo
- Músico
- Fotógrafo
- Cineasta
- Guionista
- Diseñador
- Escritor
- Actor
- Ilustrador
- Veterinario
- Médico
- Enfermero
- Productor audiovisual
- Diseñador de videojuegos
- Publicista
- Especialista en branding
- Emprendedor creativo
Libra
"Tienes una capacidad enorme para entender diferentes puntos de vista y encontrar el punto donde dos personas que parecían destinadas a matarse pueden terminar poniéndose de acuerdo", y, a su vez, " tienes sensibilidad estética y sabes perfectamente cómo presentar una idea para que resulte atractiva".
Será destructivo permanecer en un ambiente hostil. Será clave intercambiar en medio de armonía para funcionar de la mejor manera.
Trabajos compatibles
- Abogado
- Diplomático
- Mediador
- Relaciones públicas
- Diseñador
- Director creativo
- Estilista, arquitecto
- Interiorista
- Especialista en marketing
- Director de marca
- Psicólogo
- Recruiter
- Organizador de eventos
- Asesor de imagen
- Periodista
- Galerista
- Empresario de moda
- Creador de contenido
Tauro
"Funcionas especialmente bien en trabajos donde puedas ver resultados, construir patrimonio, crear belleza, gestionar recursos o desarrollar algo que gane valor con el tiempo", dice el horóscopo.
Una de las claves de este signo es la resistencia, siendo que puede que sigas durante algunos años en el trabajo mientras que otros compañeros hayan abandonado.
- Trabajos compatibles:
- Empresario inmobiliario
- Inversor
- Arquitecto
- Interiorista
- Diseñador
- Chef
- Restaurador
- Gestor patrimonial
- Director financiero
- Banquero
- Joyero
- Paisajista
- Agricultor
- Especialista en productos de lujo
- Responsable de compras o propietario de un negocio.
Sagitario
"Lo que no soportas es sentir que tu trabajo te encierra. Necesitas aprender, conocer personas, viajar, enseñar, descubrir mercados nuevos o simplemente sentir que cada año sabes más del mundo que el anterior", dice Horóscopo Negro.
Contagias entusiasmo, por lo que colabora para que seas un buen comunicador de lo que haces. Importante tener un trabajo que te haga feliz pero no te enjaule.
Los trabajos compatibles
- Emprendedor
- Profesor universitario
- Periodista
- Escritor
- Fotógrafo de viajes
- Consultor internacional
- Comercial
- Piloto
- Abogado
- Creador de contenido
- Entrenador
- Relaciones internacionales
- Marketing
- Turismo
- Diplomacia
- Importación y exportación
- Conferenciante
- Fundador de proyectos
Acuario
"Necesitas autonomía intelectual. Si alguien te obliga a seguir un procedimiento absurdo simplemente porque «siempre se hizo así», empezarás a plantearte seriamente abandonar la civilización", dice HN y agrega: "Tienes facilidad para tecnología, innovación, tendencias, comunidades y proyectos que miran hacia el futuro".
Trabajos compatibles
- Desarrollador
- Ingeniero de IA
- Fundador de una startup
- Científico
- Investigador
- Diseñador de producto
- Estratega tecnológico
- Creador digital
- Analista de datos
- Especialista en innovación
- UX designer
- Emprendedor
- Productor audiovisual
- Inventor
- Consultor de tendencias
- Activista
- Gestor de comunidades
- Especialista en nuevas tecnologías
Virgo
La clave es que "tienes una capacidad profesional que está tremendamente infravalorada: ves lo que falla. Entras en un proyecto y detectas inmediatamente qué podría hacerse mejor, dónde se pierde dinero, qué proceso no funciona o qué detalle terminará generando problemas dentro de seis meses".
Trabajos compatibles
- Médico
- Cirujano
- Investigador
- Analista financiero
- Auditor
- Ingeniero
- Programador
- Científico de datos
- Editor
- Nutricionista
- Farmacéutico
- Abogado
- Arquitecto
- Consultor
- Gestor de proyectos
- Estratega
- Diseñador
- Responsable de operaciones
- Emprendedor
Géminis
"Necesitas información, conversación, personas diferentes y problemas nuevos que resolver. Tu cabeza funciona rápido y, cuando un trabajo deja de estimularte intelectualmente, empiezas a marcharte mucho antes de entregar la carta de renuncia".
Una de las claves es "cuando consigues mantener tu curiosidad dentro de un proyecto el tiempo suficiente para convertir conocimiento en experiencia, puedes llegar lejísimos".
Trabajos compatibles
- Periodista
- Presentador
- Publicista
- Copywriter
- Estratega digiral
- Relaciones públicas
- Comercial
- Consultor
- Profesor
- Escritor
- Podcaster
- Creador de contenido
- Especialista en marketing
- Recruiter
- Traductor
- Guionista
- Comunicador
- Analista de tendencias
- Emprendedor digital
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