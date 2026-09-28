El reconocido estilista publicó un video en sus redes sociales donde mostró detalles de la ceremonia emotiva. Qué escribió.

¡Kennys Palacios se casó! Fue íntimo, en Cancún, sin ningún invitado y lo compartió con imágenes hermosas

Kennys Palacios dejó a todos atónitos en su cuenta de Instagram al revelar un momento especial en su vida: se casó con Roi Obergozo, con quien mantiene una relación de noviazgo desde hace 14 años. Llamativamente, dieron el 'sí' de una forma particular y en el exterior.

El viaje fue a solas, y se trató de una escapada a Cancún para celebrar la unión entre ellos. Vestidos de blanco, íntimo y sin la presencia de figuras como Wanda Nara. "Qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntos … Las risas interminables, las peleas, las reconciliaciones, los viajes, las aventuras, los días increíbles y también esos momentos no tan fáciles que nos hicieron crecer y elegirnos una y otra vez", dijo en una parte del posteo hecho en Instagram.

Según se conoció fue el novio quien le propuso a Kenny confirmar su amor con la boda, en año nuevo, y terminaron de ejecutar esa unión hace algunos días en el exterior.

El escrito completo de Kennys sobre su casamiento

Después de 14 años, finalmente dijimos que sí.

Y qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntos … Las risas interminables, las peleas, las reconciliaciones, los viajes, las aventuras, los días increíbles y también esos momentos no tan fáciles que nos hicieron crecer y elegirnos una y otra vez.

14 años de historias, de aprender juntos de acompañarnos, de conocernos en todas nuestras versiones y de seguir estando ahí, siempre

Hoy decimos que sí, pero en realidad siento que nos venimos diciendo que sí desde hace 14 años. Sí a nosotras, a nuestra historia, a nuestros sueños y a todo lo que todavía nos queda por vivir.

Porque si algo aprendí en todo este tiempo es que el amor también es reírse hasta que duela la panza, discutir por pavadas, viajar, compartir silencios, abrazarse fuerte y volver a elegirse.

Después de 14 años, acá estamos. Juntos ,Y con toda una vida por delante

Bomba: así reaccionó Wanda Nara al posteo en el que Mauro Icardi confesó su infidelidad

El Wandagate volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Mauro Icardi recordara públicamente el comienzo de su relación con la China Suárez. A cinco años de aquel encuentro en París que marcó un quiebre en su matrimonio con Wanda Nara, el futbolista compartió una fotografía del lugar y acompañó la imagen con un mensaje cargado de significado. La publicación rápidamente generó repercusión y volvió a instalar el conflicto entre los protagonistas.

Cuál fue el posteo que realizó Mauro Icardi

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, escribió el ex Galatasaray junto a la imagen del lugar donde se produjo aquel encuentro el 26 de septiembre de 2021. El posteo funcionó como una referencia directa a uno de los episodios que provocó la ruptura de su relación con la empresaria y, con el paso del tiempo, terminó dando lugar a su vínculo con la actriz.

Icardi subió esta historia a instagram, al parecer estaría reconociendo su infidelidad a Wanda Nara pic.twitter.com/hbV2DSUsTo — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) September 26, 2026

La publicación del delantero tuvo una rápida respuesta en las redes sociales, aunque Wanda eligió no contestar de manera directa. La conductora no mencionó a Icardi ni a la China Suárez y tampoco hizo referencia explícita al mensaje que había compartido su exmarido. En cambio, continuó mostrando distintos momentos de su jornada y eligió poner el foco en su familia, una decisión que llamó la atención de sus seguidores por el contexto en el que se produjeron las publicaciones.

La respiesta de Wanda Nara, sin mencionar a los protagonistas

En una de sus historias de Instagram, la blonda apareció dentro de un auto junto a una de sus hijas, quien llevaba puesta una camiseta de River Plate. Sobre la fotografía escribió “Buen día hoy temprano al cole” y agregó en letras grandes la frase “Family Day”. Poco después, compartió otra imagen de su hija en una pista de atletismo. Mientras el crack ex Selección Argentina volvía a recordar aquella noche en París, la empresaria mostró así una escena cotidiana vinculada a sus hijas.

De esta manera, la mediática no realizó una declaración pública sobre el recuerdo que compartió Icardi y eligió mantener sus redes sociales enfocadas en cuestiones familiares. El posteo del futbolista, en cambio, volvió a despertar el interés por una historia que comenzó en 2021 y que todavía genera repercusiones cada vez que alguno de sus protagonistas hace referencia a ella. En paralelo, Wanda se prepara para una nueva temporada de MasterChef Celebrity, mientras continúa con sus proyectos laborales y sus publicaciones en redes sociales.