Daniel Osvaldo permanece internado desde el jueves por la noche, su familia sigue de cerca su evolución y brinda escuetos parte médicos a la prensa.

La familia de Daniel Osvaldo rompió el silencio sobre su salud: permanece internado en terapia intensiva y esto es lo que esperan los médicos

Daniel Osvaldo atraviesa un delicado momento de salud y permanece bajo atención médica luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica . El exfutbolista ingresó a un centro de salud tras presentar varios días de malestar y los profesionales debieron actuar ante un cuadro que requirió cuidados intensivos.

El exdelantero, de 40 años, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol . Según trascendió, llegó al establecimiento durante la noche del jueves 24 de septiembre, después de experimentar síntomas que inicialmente habría relacionado con un fuerte resfrío.

Luego de realizarle distintos estudios, los médicos detectaron un derrame pleural derecho con presencia de líquido y pus . Frente a este panorama, los profesionales decidieron realizar una intervención quirúrgica para tratar la zona afectada . Durante la operación, los especialistas limpiaron el sector comprometido y tomaron muestras de tejido de la pleura para llevar adelante una biopsia . Este estudio será determinante para conocer cuál fue el origen de la infección y definir los próximos pasos del tratamiento.

Daniel Osvaldo

Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo

En las últimas horas, la familia del exfutbolista habló por primera vez sobre su estado y transmitió tranquilidad. Según informaron sus allegados, Osvaldo permanece despierto y no está bajo ningún tipo de sedación, aunque continúa en terapia intensiva mientras los médicos aguardan los resultados de los estudios realizados.

“Está bien y lúcido”, le señalaron familiares de Osvaldo a Clarín. Además, remarcaron que “lo agarraron a tiempo”, una información que llevó alivio dentro de su entorno en medio de la preocupación generada por su internación.

Por ahora, los médicos todavía no determinaron qué provocó la infección. Los resultados de la biopsia serán importantes para establecer el origen del cuadro y definir qué tratamiento deberá continuar. A partir de esa información también se analizará si el exjugador puede dejar la terapia intensiva para pasar a una habitación común o si necesita permanecer bajo cuidados intensivos.

Daniel Osvaldo lidera Barrio Viejo, banda cuyo nombre está inspirado en el clásico de La 25.

La trayectoria de Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo desarrolló una extensa carrera profesional, especialmente en el fútbol europeo. A lo largo de su trayectoria vistió las camisetas de clubes como Roma, Juventus, Inter, Southampton y Espanyol, además de haber representado a la selección de Italia.

En Argentina también tuvo destacadas etapas en Huracán, Banfield y Boca. Tras retirarse del fútbol profesional, Osvaldo decidió darle un nuevo rumbo a su vida y se enfocó en la música. Desde entonces, continuó su actividad artística junto a su banda, Barrio Viejo.