De qué murió Oscar "El Negro" González Oro: todos sus problemas de salud y la enfermedad que había contado

El reconocido conductor y periodista falleció este viernes en Punta del Este. A lo largo de los años había atravesado distintos problemas de salud.

Oscar “El Negro” González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este. El reconocido conductor y periodista había atravesado distintos episodios vinculados con su salud durante los últimos años, entre ellos una insuficiencia cardíaca que derivó en una cirugía de triple bypass y un diagnóstico de diabetes.

Uno de los episodios más graves que González Oro contó públicamente ocurrió en agosto de 2017. En aquel momento comenzó a experimentar dificultades para respirar y habló de una “ insuficiencia respiratoria importante ”. El conductor también había señalado que fumaba desde los 13 años y que esperaba los resultados de los estudios para determinar qué estaba provocando el cuadro.

Horas después fue internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Allí recibió un primer diagnóstico de insuficiencia cardíaca y los estudios posteriores permitieron detectar una obstrucción en las arterias coronarias.

La cirugía de triple bypass que atravesó en 2017

González Oro había explicado que inicialmente pensó que el problema estaba relacionado con sus pulmones, pero los médicos encontraron una afección cardíaca. Las obstrucciones coronarias que presentaba no podían resolverse mediante la colocación de stents, por lo que los especialistas indicaron una intervención quirúrgica.

La operación se realizó el 31 de agosto de 2017 y consistió en la colocación de tres bypass. Al día siguiente, el Sanatorio La Trinidad informó que el periodista evolucionaba de manera satisfactoria y que se encontraba compensado tanto desde el punto de vista cardíaco como respiratorio.

Durante las semanas posteriores, González Oro fue contando parte de su recuperación a través de sus redes sociales. Dos semanas después de la intervención explicó que continuaba con las indicaciones médicas correspondientes al posoperatorio y que todavía no tenía definido cuándo podría regresar a trabajar.

“El corazón está bien. Todos los valores dan muy bien”, había escrito en aquel momento. También contó que había perdido más de diez kilos desde la operación.

En 2023 volvió a hablar de una importante pérdida de peso

Años después, en 2023, el periodista volvió a referirse públicamente a su estado físico. Esta vez, la preocupación surgió a partir de una importante pérdida de peso que había llamado la atención de quienes lo seguían.

En una entrevista con LA NACION, González Oro contó que había adelgazado 20 kilos y que en ese momento todavía desconocía cuál era la causa. Dijo que tenía previsto realizarse distintos chequeos médicos y que se sentía inusualmente cansado. Para entonces, había recuperado alrededor de cinco kilos.

La pérdida de peso que mencionó durante 2023 fue un episodio diferente del adelgazamiento que había contado durante la recuperación de la cirugía cardíaca de 2017.

Unas semanas más tarde, el periodista reveló otro dato sobre su salud. En marzo de 2023 publicó en sus redes sociales que tenía diabetes y que necesitaba utilizar insulina: “Para que no me pregunten más por qué estoy flaco, tengo diabetes y soy insulinodependiente. Gracias por la preocupación, pero me siento bien”.

De esa manera, González Oro explicó públicamente el diagnóstico que había recibido luego de las consultas médicas relacionadas con su pérdida de peso.

La enfermedad que no había sido confirmada antes de su muerte

Tras conocerse su fallecimiento, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta enfermedad que el periodista habría atravesado durante el último tiempo y que habría mantenido en reserva.

Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre ese diagnóstico. Tampoco su familia ni las personas de su entorno precisaron cuál era esa supuesta enfermedad ni indicaron si tuvo alguna relación con su muerte.

Por ahora, la causa del fallecimiento de Oscar “El Negro” González Oro no fue informada oficialmente. Sus antecedentes de salud conocidos incluyen el episodio cardíaco de 2017, la cirugía de triple bypass y el diagnóstico de diabetes que comunicó públicamente en 2023.