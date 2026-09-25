Yanina Latorre recibió un mensaje por error tratándola de cornuda y reveló a quién estaba dirigido realmente

Yanina Latorre recibió un mensaje que no quería recibir. “El otro día alguien le envió una historia a alguien y dijo: ‘Mirá esta cornuda’. Y me lo puso a mí”, contó en el programa Sálvese Quién Pueda (SQP), sobre la denominación hacia ella debido a situaciones de infidelidad que protagonizó su pareja Diego Latorre , entre la indignación y la risa.

La situación fue blanqueada por la filosa periodista, que no ocultó los detalles y confirmó que se trató de un mensaje equivocado que la expuso. Aparentemente, lo recibió debido a que se confundieron al seleccionar el chat y la pusieron como destinataria. El problema es que era una crítica hacia ella, que en sí quería ser enviado a un grupo privado.

Pero, según contó, el mensaje tenía como destinataria a la mamá de Tini Stoessel , Mariana Muzlera. “Sabés cómo las llamé y las puteé a todas. Se estaban riendo de mí, pero les digo: ‘Chicas, por lo menos manejen las redes’”, dijo sobre su accionar tras ver la historia.

Esta es la polémica razón por la que Mariana Muzlera rompió el vínculo con Tini Stoessel.

“Puso: ‘Mirá esta cornuda, el aliento o algo así que debe tener él’. Ay, no. Pero ella, cuando manda la historia, me la manda a mí, me escribe a mí”, contó.

Luego, agregó: “Dije: ‘Esta vieja resentida, que no la debe tocar ni el loro’. Pero cuando llego y me siento con Diego (Latorre) y me tomo un vino, picada, le escribo. Y aparte pone: ‘Lo bebotea, ja, ja, ja, asco’”.

Luego, cerró su relato: “Entonces le digo: ‘No, no lo beboteo. Me estoy divirtiendo. Se ve que le quisiste mandar el mensaje a alguien y me lo mandaste a mí. No beboteo. Ojalá vos tengas alguien a quien bebotear. Relajá. Nos reímos un rato en mis historias, que a la gente que me sigue le encanta’”.

Viviana Canosa contó que está con un exfutbolista de la Selección y Yanina Latorre la cuestionó: "Está casado"

Yanina Latorre salió con los tapones de punta sobre la revelación de Viviana Canosa en la que confirmó que está iniciando una relación con un jugador de fútbol. Se mostró ilusionada hasta incluso hablando sobre un posible casamiento. Pero la filosa periodista no se guardó nada y la cruzó: “No le creo nada”, comenzó diciendo en El Observador.

Según contó se trata de un jugador que tuvo paso por la Selección argentina, aunque no dio precisiones sobre su identidad. Sin embargo, puso el tema sobre la mesa. Con esas revelaciones expuestas públicamente, Yanina apuntó: “Estuve un año entero haciendo pases con ella, me hacía las mismas cosas y era todo mentira”.

La información del jugador en cuestión

“Ya sé quién es, si es el que me dijo a mí. Está casado”, dijo mientras desarrollaba una respuesta concreta a la situación que reveló Canosa.

Su compañero Gustavo Noriega le extendió la propuesta para que haga un enigmático como acostumbra el programa LAM, pero evitó hacerlo por un motivo particular: “No, es muy fácil de sacar si lo hago. Es casado. A mí me contó que un día la llevó a la casa, que se habían visto y que se lo chapó en la puerta”.

“Permitime dudar de todo, porque para mí, Viviana lo decía para hacerse la graciosa. Yo estuve un año remándole los pases, ojo, pases divinos, y ahora entiendo que está entrando en ese mood y me parece bien. Yo nunca entendía en los pases cuánto había de verdad o no en lo que me decía”, agregó en su relato.

Yanina agregó sobre el pretendiente: “Es casado y es desprolijo. No es jugador ahora, es exjugador, y fue jugador de la Selección, pero no sé si fue de los que jugaron Mundiales”.

Qué había dicho Viviana sobre el nuevo inicio de relación

“Me llamó el jugador de fútbol, y me dijo… hace 7 años que me está… y me dice ‘pasaron 17 días’. ‘Ay que lindo que sos’, le digo”, comenzó revelando la picante periodista en su relato.

Los detalles que reveló Canosa sobre el encuentro que tendrían

En sus explicaciones públicas, contó que se encontrarán la próxima semana y que se está preparando para un encuentro simple: “Si no es ahora no lo hago más, va y viene, igual como mucho voy a ir a comer y ahí se terminó”. Sin embargo, de esta manera empieza a hablar con firmeza sobre un nuevo vínculo.

“Igual me imagino, si nos casamos con él, va a ser una fiesta tremenda, porque vendría mucha gente de afuera”, dijo, sumando más fuego a su postura y dejando volar la imaginación.

En sus revelaciones, fue clara y contó sus pretensiones: “Estoy para un jugador en actividad. ¡Colágeno, quiero colágeno! Dos me escribieron en actividad y a pleno”. Más allá de la información expuesta, no dio detalles sobre la identidad de la persona que intenta conquistarla.