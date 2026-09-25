Yanina Latorre se disculpó en vivo con Majo Martino luego del tenso cruce en SQP: "No lo registré..."

Yanina Latorre protagonizó un momento de tensión en su programa , luego de realizar un comentario sobre un viaje de Majo Martino a Miami que generó repercusiones en redes sociales y derivó incluso en un intercambio con María Ritó. Ante la situación, la conductora decidió comenzar la edición con una aclaración y le pidió disculpas públicamente a su panelista.

Durante la apertura, Latorre reconoció que sus palabras no fueron acertadas y admitió que se trató de un comentario que terminó afectando a Martino: “Pasó algo que no lo registré. Hice un mal chiste, un comentario de más. Quise decir una cosa, me expresé mal. Fue lastimada Majo, a quien amo y adoro” , explicó la conductora.

Según contó Yanina, después de advertir lo ocurrido se comunicó con Majo Martino esa misma noche para disculparse en privado. La periodista remarcó que no tuvo intención de exponer a su compañera y asumió la responsabilidad por lo sucedido: “No quiero exponer a una compañera, me equivoqué, soy humana” , sostuvo Latorre durante el programa.

Yanina Latorre hizo enojar a los españoles y están furiosos: "Solo escupe m... por la boca".

Qué pasó entre Yanina Latorre y Majo Martino

El conflicto comenzó a partir de un viaje que realizó Majo Martino a Miami. La conductora de SQP, América TV, contó que había permanecido dos días en la ciudad estadounidense luego de ser contratada por una marca para asistir a un recital. En ese contexto, Yanina realizó una comparación en tono de chicana con aquellas modelos que suelen viajar a Dubai, un comentario que rápidamente tomó repercusión en las redes sociales.

La situación generó distintas interpretaciones y terminó provocando que Martino explicara públicamente cómo se había sentido después de escuchar las declaraciones de su compañera: “Eso que quedó flotando en el aire a mí me hizo muy mal, me quedé triste. Me pareció muy injusto porque está muy alejado de mi realidad”, expresó Majo.

La respuesta de Yanina Latorre

Frente a las palabras de Martino, Latorre buscó ponerle un cierre a la situación y volvió a remarcar que su intención no había sido cuestionar a su panelista ni hacerla sentir expuesta: “Vos no tenés que explicar nada”, le dijo Yanina a Majo, intentando dejar atrás la polémica que había comenzado a crecer tanto en televisión como en las redes sociales.