La Fiscalía impugnará el fallo del tribunal que absolvió por unanimidad a un hombre acusado de manejar un kiosco de droga. Tenía 34 gramos de cocaína fraccionada, marihuana, balanza y $306 mil.

El primer juicio por narcomenudeo en Zapala terminó en absolución y desató una guerra judicial.

El primer juicio por narcomenudeo en Zapala terminó en absolución y desató una guerra judicial.

Hito y polémica. La ciudad de Zapala vivió este miércoles el primer juicio por narcomenudeo de su historia desde la desfederalización del microtráfico, y el resultado sorprendió a todos: el acusado, un hombre identificado como E.D.R.B., fue absuelto por unanimidad por el beneficio de la duda.

El veredicto, dictado por tres juezas del Colegio del Interior, cayó como una bomba en la III Circunscripción Judicial y ya tiene un segundo capítulo asegurado. El Ministerio Público Fiscal confirmó que impugnará la decisión por considerar que existió una "valoración de la prueba arbitraria".

Según la acusación impulsada por el fiscal jefe Matías Álvarez y el asistente letrado Guillermo Rodríguez, el búnker operaba en pleno barrio Don Bosco. Entre el 2 y el 30 de junio de 2025, los investigadores documentaron el modus operandi clásico del microtráfico: concurrencia de distintas personas, permanencia de breves lapsos, y la maniobra del "pasamanos".

El dato más grave: en varias operaciones se habría utilizado a un adolescente menor de edad.

El 3 de julio, el allanamiento confirmó las sospechas. En la vivienda se secuestró una balanza de precisión, un frasco tipo "Átomo" con 8 envoltorios transparentes y 5 negros con cocaína, más de una docena de dosis compactas en los bolsillos de una campera, 0,50 gramos de marihuana, $306.000 en efectivo en billetes de baja denominación y cuatro teléfonos celulares Samsung.

En total, fueron 34,15 gramos de clorhidrato de cocaína y 0,50 de cannabis sativa, todo fraccionado en dosis directamente destinadas al consumidor.

El delito atribuido fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por haberse cometido sirviéndose de un menor de 18 años.

Absolución por la duda: el punto que hizo estallar la causa

Tras el debate oral, el tribunal resolvió absolver. En su adelanto verbal, las magistradas sostuvieron que en términos probatorios "quedó un grado de incertidumbre que impidió alcanzar la certeza más allá de toda duda razonable".

Uno de los puntos más cuestionados fue el frasco tipo Átomo. Según trascendió, el tribunal indicó que no se pudo establecer durante el juicio, de acuerdo al relato de testigos, que efectivamente contenía clorhidrato de cocaína. Un argumento que para la Fiscalía resulta insostenible frente al resto del cuadro probatorio.

La Fiscalía va a la carga: "Impugnaremos el fallo"

La decisión del MPF es firme: impugnar. "La decisión del MPF es impugnar la decisión del Tribunal por considerar que existió una valoración de la prueba arbitraria. Esto se hará una vez que se remitan los fundamentos completos en la sentencia", comunicó oficialmente el organismo.

La impugnación se presentará en cuanto se conozca la sentencia completa.

Por qué este juicio es histórico: la Ley 3488

Más allá del resultado, este proceso marca un antes y un después para Zapala. Es el primer juicio bajo la Ley Provincial 3488 de desfederalización del microtráfico.

La norma, sancionada por la Legislatura el 10 de diciembre de 2024, promulgada por Decreto 1750/24 el 26 de diciembre y con vigencia efectiva desde el 28 de febrero de 2025 - reglamentada en mayo de 2026 por el Decreto 0633/2026 -, sacó la competencia del microtráfico de los dos únicos Juzgados Federales de la provincia y la llevó a la justicia local.

Eso significa inmediatez y territorialidad. Ya no decide un juzgado federal saturado. Ahora interviene la Fiscalía de Narcocriminalidad local y los jueces de garantías de Zapala, con el sistema acusatorio neuquino que permite resolver causas en meses, no en años.

A eso se suma el impacto del Código QR de denuncias anónimas del MPF, que disparó los allanamientos positivos y busca desactivar los kioscos barriales. El debate de fondo, que este primer fallo reabre, es si el sistema logrará golpear a las redes o si terminará saturado persiguiendo solo al último eslabón.