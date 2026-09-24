Evacuaron el sector de internación del Hospital de Aluminé por el temporal

La medida es preventiva y alcanza exclusivamente al área de internación. La guardia de emergencias continúa funcionando con normalidad y los pacientes fueron reubicados.

El Ministerio de Salud informó que, debido a las condiciones climáticas que afectan a Aluminé, se dispuso la evacuación preventiva del sector de internación del hospital local. La medida se tomó como parte del operativo de contingencia y no afecta el funcionamiento de la guardia de emergencias.

El traslado de los pacientes internados se realizó de manera coordinada y sin inconvenientes. Según informó la cartera sanitaria, cada paciente fue derivado oportunamente a través de la red sanitaria provincial para garantizar la continuidad de sus cuidados.

En otros casos, los pacientes recibieron el alta médica y continuaron bajo seguimiento profesional en sus domicilios, de acuerdo con las condiciones particulares de cada situación.

La guardia continúa funcionando con normalidad

El Ministerio de Salud aclaró que la evacuación preventiva se limita estrictamente al sector de internación del Hospital de Aluminé. La guardia de emergencias permanece plenamente operativa y continúa brindando atención con normalidad.

En paralelo, los equipos sanitarios trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Emergencias y otros organismos que participan del operativo desplegado frente a la contingencia climática que afecta a la localidad.

Refuerzan la logística sanitaria en la zona

Como parte del dispositivo, se garantiza la disponibilidad de insumos y equipamiento necesarios para sostener la atención médica. También se trabaja para asegurar plazas de baja complejidad en la zona, con el objetivo de mantener la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Desde Salud remarcaron que la reubicación de los pacientes permitió garantizar la continuidad de sus cuidados mientras se mantiene el operativo preventivo en el hospital.

Finalmente, se solicitó a la población extremar las precauciones al circular por la vía pública debido a las condiciones climáticas. Ante cualquier situación de urgencia, se recordó que la guardia del Hospital de Aluminé continúa plenamente operativa.