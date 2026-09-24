El PJ de Neuquén suspendió a José Asaad y designó a Lucas Riquelme en su lugar

El Consejo Provincial del Partido Justicialista resolvió por unanimidad apartar preventivamente a José Carlos Assad y elevar la medida al Tribunal de Disciplina.

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Neuquén resolvió este jueves suspender preventivamente y apartar del cargo al presidente del partido, José Carlos Assad , durante una sesión en la que participaron 10 consejeros y consejeras.

La decisión fue adoptada por unanimidad, luego de que el cuerpo alcanzara el quórum necesario para sesionar y tomar resoluciones. El Consejo Provincial informó que la medida será elevada al Tribunal de Disciplina del partido.

Según el comunicado difundido por el PJ neuquino , el Tribunal de Disciplina deberá intervenir de acuerdo con lo establecido por la Carta Orgánica del Partido Justicialista y las normativas vigentes.

La resolución del Consejo Provincial plantea que la suspensión preventiva y el apartamiento de Assad forman parte de las atribuciones del órgano partidario y fueron votados de manera unánime por los consejeros presentes.

Desde el partido señalaron que la decisión apunta a garantizar el funcionamiento institucional de la estructura partidaria y el cumplimiento de sus normas internas.

Lucas Riquelme quedó a cargo de la presidencia

En la misma sesión, el Consejo Provincial resolvió designar también por unanimidad a Lucas Riquelme como presidente a cargo del Partido Justicialista de Neuquén.

La designación se realizó en el marco de las atribuciones del cuerpo colegiado y permitirá que Riquelme quede al frente de la conducción partidaria durante el período en el que Assad permanezca apartado preventivamente.

El PJ neuquino comunicó que tanto la suspensión de Assad como la designación de Riquelme fueron resueltas durante la misma reunión del Consejo Provincial, con la participación de los 10 consejeros y consejeras que permitieron alcanzar el quórum requerido.

El Deliberante de Vista Alegre debatió la expulsión del intendente

El Concejo Deliberante de Vista Alegre sesionó este jueves con los siete concejales presentes para tratar el pedido de remoción o suspensión del intendente José "Turco" Asaad, denunciado por violencia de género por su expareja, en una situación judicial que ya está en manos del Ministerio Público Fiscal. El jefe comunal salió a responder y sostuvo que los hechos no ocurrieron como en la denuncia.

El caso además tiene un impacto político, debido a que Asaad es el presidente del Partido Justicialista de Neuquén, donde un sector ya le pidió que se tome licencia "hasta que se aclare la situación judicial", al tiempo que el sector más cercano a su espacio, que es Peronismo Territorial, busca expulsarlo directamente en estas horas.

La Municipalidad de Vista Alegre está a cargo de José "Turco" Asaad.

Pero la sesión de los concejales de Vista Alegre, donde había un fuerte pedido de expulsarlo a través de cuatro ediles para sacarlo del cargo como intendente, no arrojó una definición. El pedido original, según confirmó LM Neuquén a través de fuentes, pasó a Legales para ser analizado, por lo que patearon la pelota afuera de la cancha.

La nota que invocó la inhabilidad moral del intendente había sido firmada por cuatro concejales: Enzo Durán, Cecilia Martínez y Marisel Muñoz, los tres del MPN, y Antonio "Beco" Osés, de Juntos por la Vida.

En la sesión también hubo un especial pedido de un concejal. Fue justamente Osés quien pidió retirar su firma de la nota. Esa retractación también pasó a estudio de Legales.

El intendente de Vista Alegre José "El Turco" Asaad.

Del otro lado, sin firmar el pedido, quedaron Munir Chacón (asumió por Comunidad), Noelia Jara Juntos por la Vida) y Sandra Hernández, presidenta del cuerpo y referente del sector justicialista de Asaad.

La comisión de Legales se reunirá la semana próxima con los asesores del Concejo Deliberante para definir el tratamiento de ambos expedientes y no se descarta que el proceso se extienda. Se habla de un plazo que podría ir de una semana a dos o tres meses, según cómo evolucione la causa judicial.

Asaad, firme en que no renuncia

El intendente reiteró que no piensa dar un paso al costado, tal cual lo dijo en un comunicado de prensa y lo dejó trascender en medios periodísticos.

Aseguró contar con pruebas contundentes que, según dijo, demuestran que nunca ejerció violencia de género contra su expareja, y se mostró tranquilo frente al avance del expediente tanto en el plano judicial como en el político.

El caso, de todos modos, sigue abierto en dos frentes: la causa que instruye la Fiscalía de Violencia y Delitos Sexuales, y el frente institucional en el Concejo Deliberante, donde la definición sobre la continuidad de Asaad quedó, por ahora, en un compás de espera.