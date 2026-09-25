Ruta 7: un motociclista derrapó y dos autos chocaron en medio de la lluvia

En la jornada del jueves ocurrieron dos accidentes entre Centenario y Neuquén. Hubo demoras de hasta una hora y la congestión llegó a la rotonda de Fasinpat.

La lluvia y dos accidentes de tránsito registrados durante la tarde del jueves volvieron a generar importantes demoras sobre la Ruta 7 , entre Centenario y Neuquén. Los incidentes ocurrieron después de las 18 y obligaron a desplegar personal de salud y policías en distintos puntos de la calzada.

Uno de los siniestros se produjo sobre la mano que conduce hacia Neuquén, según informó Centenario Digital. Allí, una moto de 150 centímetros cúbicos derrapó como consecuencia de la calzada mojada. El conductor fue asistido en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén ( SIEN ).

El segundo episodio ocurrió en la mano contraria, donde colisionaron un Renault Clio y una Renault Captur. A raíz del impacto, el Clio sufrió importantes daños en la parte delantera.

Personal de salud también intervino en este segundo accidente para asistir a los conductores, mientras que efectivos de la Comisaría 20 de Parque Industrial trabajaron en el ordenamiento del tránsito.

A esa hora, la circulación sobre la Ruta provincial era particularmente complicada. La congestión se extendió hasta la zona de la rotonda de Fasinpat y, según se indicó, algunos automovilistas demoraron hasta una hora en llegar a la capital neuquina.

Mientras tanto, la situación en la provincia fue especialmente complicada por una alerta roja por temporal. La Provincia dispuso medidas preventivas que incluyen la suspensión de actividades y la restricción del tránsito en rutas provinciales y nacionales a partir de las 18 del miércoles. En particular, el vuelo de Neuquén a San Martín de los Andes no pudo aterrizar por el fuerte viento.

Motociclistas sufrieron fuertes accidentes en Ruta 7

Como muestran las estadísticas nacionales y provinciales, los accidentes de tránsito tienen peores consecuencias para los motociclistas. Según informó la Policía a LM Neuquén, en el último mes se registraron dos casos. Por un lado, una mujer resultó lesionada en el tercer puente y Ruta 7 por lo que requirió la asistencia de una ambulancia.

Se trata de una motociclistas de 29 años que resultó gravemente lesionada cuando circulaba por Ruta 7 desde Centenario hacia Neuquén y fue chocada por una automovilista de 44 años que circulaba a bordo de una Volkswagen Surán por el Tercer Puente de este a oeste.

En cuanto a las lesiones informaron que la conductora de la moto sufrió traumatismos en ambas piernas, siendo la más dolorosa la lesión en la pierna izquierda. Por este motivo acudió una ambulancia que la trasladó al hospital Natalio Burd.

Por otro lado, también se registró un impactante accidente de tránsito sobre la Ruta 7, en el sector que divide Vista Alegre Sur y Norte, frente a la empresa Andino. Un vehículo que intentó hacer un adelantamiento, chocó contra una moto y le provocó que la moto perdiera el control y termine derrapando sobre la banquina.

A causa del impacto el motociclista sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo, lo que movilizó un rápido operativo de emergencia para trasladar al herido de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Natalio Burd. Policía trabajó en el lugar para realiazar las pericias correspondientes.